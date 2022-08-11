https://sputnik-georgia.ru/20220811/gruziya-mozhet-stat-chastyu-mezhdunarodnogo-nauchnogo-festivalya-osnovannogo-gitaristom-queen-269359429.html

Грузия может стать частью международного научного фестиваля, основанного гитаристом Queen

Грузия может стать частью международного научного фестиваля, основанного гитаристом Queen

В рамках фестиваля этого года с речью выступят лауреаты Нобелевской премии, известные физики и астронавты 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T14:54+0400

2022-08-11T14:54+0400

2022-08-11T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузия может стать участником международного научного фестиваля STARMUS, основанного армянским астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной группы Queen Брайаном Мэем, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.Замминистра образования и науки Грузии Нуну Мицкевич приняла в Тбилиси представителей организационной группы фестиваля, руководителем которой является замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.На встрече также присутствовали соучредитель фестиваля, астрофизик Гарик Исраелян и менеджер мероприятия Катерина Данекина. Стороны отметили важность и значение данного фестиваля. "STARMUS Festival – 6 Edition" состоится 5-10 сентября в Ереване. Темой этого года является "50 лет на Марсе" (STARMUS VI – 50 Years on Mars) и посвящена 50-летнему юбилею первой миссии "MARS 3".Фестиваль ассоциируется с именем известного физика и астрофизика Стивена Хокинга, и разных художников, ученых и музыкантов. Формат фестиваля включает научные дебаты, дискуссии, выставки, концерты, показы фильмов и многие другие активности.В рамках фестиваля этого года с речью выступят лауреаты Нобелевской премии, известные физики и астронавты.STARMUS впервые прошел в 2011 году в Испании. С тех пор фестиваль проходит в разных странах Европы. На сегодняшний день STARMUS – это международная платформа, объединяющая известных ученых мира, лауреатов Нобелевской премии, астронавтов, деятелей искусства, которые делятся со своим опытом, знаниями и новейшими изобретениями с молодыми поколениями, чтобы вдохновить их научным миром и деятельностью.

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грузия, новости, культура, стивен хокинг, тбилиси, армения, ереван, наса