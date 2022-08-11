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Как снизить риск набора лишнего веса?
Как снизить риск набора лишнего веса?
"Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T09:35+0400
2022-08-11T09:35+0400
2022-08-11T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. К набору лишних килограммов может привести "подкорковый аппетит", но с ним можно справиться, сообщил специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко в интервью радио Sputnik. Для некоторых людей с избыточным весом характерно снижение чувствительности к жажде. "Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения.Поэтому важно поддерживать питьевой режим."Лучше пить где-то 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день", – сказал Алименко.Он подчеркнул, что регулярно употребляя необходимое организму количество жидкости, человек может избежать излишней тяги к пище.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество
Как снизить риск набора лишнего веса?
09:35 11.08.2022 (обновлено: 10:53 11.08.2022)
"Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. К набору лишних килограммов может привести "подкорковый аппетит", но с ним можно справиться, сообщил специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко в интервью радио Sputnik.
Для некоторых людей с избыточным весом характерно снижение чувствительности к жажде. "Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения.
"Вместо желания выпить воды у них может возникать желание съесть что-то. Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать еще больше лишних килограммов", – рассказал Алименко.
Поэтому важно поддерживать питьевой режим.
"Лучше пить где-то 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день", – сказал Алименко.
Он подчеркнул, что регулярно употребляя необходимое организму количество жидкости, человек может избежать излишней тяги к пище.