https://sputnik-georgia.ru/20220811/kak-snizit-risk-nabora-lishnego-vesa-269348709.html

Как снизить риск набора лишнего веса?

Как снизить риск набора лишнего веса?

"Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T09:35+0400

2022-08-11T09:35+0400

2022-08-11T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. К набору лишних килограммов может привести "подкорковый аппетит", но с ним можно справиться, сообщил специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко в интервью радио Sputnik. Для некоторых людей с избыточным весом характерно снижение чувствительности к жажде. "Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения.Поэтому важно поддерживать питьевой режим."Лучше пить где-то 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день", – сказал Алименко.Он подчеркнул, что регулярно употребляя необходимое организму количество жидкости, человек может избежать излишней тяги к пище.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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