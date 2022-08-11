https://sputnik-georgia.ru/20220811/kogda-podesheveet-benzin-v-gruzii-269373582.html

Когда подешевеет бензин в Грузии

Когда подешевеет бензин в Грузии

Министры и владельцы сетей АЗС обсудили текущую ситуацию на потребительском рынке нефтепродуктов 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T23:51+0400

2022-08-11T23:51+0400

2022-08-11T23:51+0400

грузия

новости

экономика

бензин

цены на топливо

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В правительстве Грузии ожидают, что стоимость автомобильного топлива на АЗС будет заметно снижена к концу августа, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).Давиташвили вместе с главой Минфина Лашей Хуцишвили встретился с представителями крупных торговых сетей и обсудили с ними текущую ситуацию на потребительском рынке нефтепродуктов.На встрече в министерстве экономики обсуждались прогнозы рынка топлива, вопросы конкуренции и возможности доведения маржи до минимума.По информации Давиташвили, идет поиск дешевых источников поставки топлива, который может обеспечить снижение текущих цен на топливо на АЗС.Главы ведомств продолжат обсуждать с компаниями вопросы, как можно достичь этой цели и насколько крупные компании могут предложить потребителям топливо по гораздо более доступной цене.

https://sputnik-georgia.ru/20220727/nuzhno-li-gruzii-svoe-goluboe-toplivo-ili-kak-pressa-osveschaet-ekonomicheskie-problemy-268750165.html

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грузия, новости, экономика, бензин, цены на топливо, леван давиташвили