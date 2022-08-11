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"Мы не враги" – Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране
"Мы не враги" – Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране
Давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, считают в МИД Турции 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T14:32+0400
2022-08-11T14:32+0400
2022-08-11T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Турецкие власти против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД, передает РИА Новости.Ранее стороны провели одну встречу в Москве, еще три – в Вене. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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новости, в мире, мевлют чавушоглу, турция, армения, анкара, мид россии
"Мы не враги" – Турция не хочет проводить встречу с Арменией в третьей стране
Давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, считают в МИД Турции
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik.
Турецкие власти против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, сообщил турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД, передает РИА Новости
.
Ранее стороны провели одну встречу в Москве, еще три – в Вене.
"Это не встреча врагов, нельзя чтобы проводилось в третьей стране", – привел телеканал слова источника.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.