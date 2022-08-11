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Национальная галерея принимает выставку работ, закупленных Минкультом
Национальная галерея принимает выставку работ, закупленных Минкультом
Выставка новой коллекции музея искусств Грузии будет проходить поэтапно 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T13:03+0400
2022-08-11T13:03+0400
2022-08-11T13:32+0400
грузия
культура
новости
тея цулукиани
шота руставели
коте марджанишвили
выставка
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Национальная галерея им. Дмитрия Шеварднадзе принимает выставку работ, закупленных министерством культуры Грузии в 2021-2022 годах для Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили.В Тбилиси состоялось открытие первой части выставки "Новая коллекция Музея искусств 2021-2022" и презентация одноименного каталога. В мероприятии приняла участие министр культуры Тея Цулукиани.После 30-летнего перерыва в 2021-2022 годах было возобновлено пополнение фонда Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили. Всего на эти цели министерством культуры было выделено 1,5 миллиона лари (более 500 тысяч долларов).Всего было приобретено 516 работ, созданных художником-модернистом Валерианом Сидамоном-Эристави в 1930-е годы. Среди них полотна, изображающие строительство индустриальной зоны Баку и графические эскизы к спектаклям "Сказание о Шота Руставели" (постановка Коте Марджанишвили), "Бердо Змания" и эскизы костюмов к опере "Абесалом и Этер" (постановка 1921 г.).Приобретены были и 73 работы великого грузинского художника Серго Кобуладзе, а также сотни произведений более 100 грузинских художников.Выставка новой коллекции музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили и новой коллекции Фонда современного искусства Грузии будет проходить поэтапно.Выставку можно будет посетить до 10 сентября.
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грузия, культура, новости, тея цулукиани, шота руставели, коте марджанишвили, выставка
Национальная галерея принимает выставку работ, закупленных Минкультом
13:03 11.08.2022 (обновлено: 13:32 11.08.2022)
Выставка новой коллекции музея искусств Грузии будет проходить поэтапно
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Национальная галерея им. Дмитрия Шеварднадзе принимает выставку работ, закупленных министерством культуры Грузии в 2021-2022 годах для Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили.
В Тбилиси состоялось открытие первой части выставки "Новая коллекция Музея искусств 2021-2022" и презентация одноименного каталога. В мероприятии приняла участие министр культуры Тея Цулукиани.
После 30-летнего перерыва в 2021-2022 годах было возобновлено пополнение фонда Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили. Всего на эти цели министерством культуры было выделено 1,5 миллиона лари (более 500 тысяч долларов).
Всего было приобретено 516 работ, созданных художником-модернистом Валерианом Сидамоном-Эристави в 1930-е годы. Среди них полотна, изображающие строительство индустриальной зоны Баку и графические эскизы к спектаклям "Сказание о Шота Руставели" (постановка Коте Марджанишвили), "Бердо Змания" и эскизы костюмов к опере "Абесалом и Этер" (постановка 1921 г.).
Приобретены были и 73 работы великого грузинского художника Серго Кобуладзе, а также сотни произведений более 100 грузинских художников.
"Особого внимания заслуживают 36 работ 17 художников, которые подарили музею свои творения. 1980-1990-е годы считаются переломным моментом в грузинской живописи и началом нового этапа. Именно поэтому эти закупки очень важны для художественного музея и грузинской живописи", – говорится в сообщении министерства.
Выставка новой коллекции музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили и новой коллекции Фонда современного искусства Грузии будет проходить поэтапно.
Выставку можно будет посетить до 10 сентября.