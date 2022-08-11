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Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции
Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции
Если кто-то запланирует что-то незаконное и неконституционное, все получат соответствующий ответ в рамках закона, заявил мэр 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T23:29+0400
2022-08-11T23:29+0400
2022-08-11T23:41+0400
грузия
новости
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оппозиция
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Если кто-то в Грузии планирует нарушить закон, то получит соответствующий ответ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Оппозиционные партии в сентябре планируют начать в стране новую волну протестов. Среди методов протеста часть лидеров предложила устроить акты неповиновения, блокирование зданий и пикеты.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но позже представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.
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грузия, новости, политика, оппозиция, каха каладзе
Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции
23:29 11.08.2022 (обновлено: 23:41 11.08.2022)
Если кто-то запланирует что-то незаконное и неконституционное, все получат соответствующий ответ в рамках закона, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Если кто-то в Грузии планирует нарушить закон, то получит соответствующий ответ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Оппозиционные партии в сентябре планируют начать в стране новую волну протестов. Среди методов протеста часть лидеров предложила устроить акты неповиновения, блокирование зданий и пикеты.
"Смена власти произойдет законным путем. Что касается других вопросов, если кто-то запланирует что-то незаконное и неконституционное, все получат соответствующий ответ в рамках закона. Ни у кого нет права устраивать в стране беспорядки", - сказал Каладзе.
Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но позже представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.
Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.