https://sputnik-georgia.ru/20220811/nikto-ne-imeet-prava-narushat-zakon-mer-tbilisi-ob-aktsiyakh-oppozitsii-269373454.html

Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции

Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции

Если кто-то запланирует что-то незаконное и неконституционное, все получат соответствующий ответ в рамках закона, заявил мэр 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T23:29+0400

2022-08-11T23:29+0400

2022-08-11T23:41+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Если кто-то в Грузии планирует нарушить закон, то получит соответствующий ответ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Оппозиционные партии в сентябре планируют начать в стране новую волну протестов. Среди методов протеста часть лидеров предложила устроить акты неповиновения, блокирование зданий и пикеты.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но позже представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.Власти Грузии заявили, что половина ответственности за достижение деполяризации лежит на них, а половина – на оппозиции. Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сказал, что это условие наоборот усилило поляризацию.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, оппозиция, каха каладзе