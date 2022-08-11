https://sputnik-georgia.ru/20220811/nosovich-rasskazal-otmenit-li-es-shengenskie-vizy-dlya-rossiyan---video-269368030.html

Носович рассказал, отменит ли ЕС шенгенские визы для россиян - видео

Носович рассказал, отменит ли ЕС шенгенские визы для россиян - видео

В Евросоюзе обсуждают предложение "некоторых стран" о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в новом пакете санкций. Смотрите, что заявил эксперт по этому... 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T18:09+0400

2022-08-11T18:09+0400

2022-08-11T18:15+0400

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Эта идея, на которой буквально помешаны прибалтийские государства, действительно может быть принята только в случае, если решение примут такие европейские лидеры, как Германия, мнение Прибалтики же не играет особой роли, считает главный редактор RuBaltic.ru, политолог Александр Носович. Об этом, а также о лицемерии стран Балтии по вопросу газа и переписывании истории в пользу Третьего Рейха смотрите в его интервью.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, отмена виз, видео