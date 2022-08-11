https://sputnik-georgia.ru/20220811/palacha-ig-zaderzhali-v-londone-269356621.html

Палача ИГ* задержали в Лондоне

Палача ИГ* задержали в Лондоне

Его задержали в одном из лондонских аэропортов, после того, как он прибыл в страну из Турции 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T12:36+0400

2022-08-11T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Британские полицейские задержали в Лондоне члена группы палачей, известной как "Битлз" и состоявшей из боевиков ИГ*, сообщает РИА Новости ссылкой на полицию Лондона.Члена указанной группировки Эйн Лесли Дэвиса задержали по обвинению в терроризме. Его задержали накануне в одном из лондонских аэропортов, после того, как он прибыл в страну из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.В настоящее время Дэвис находится под стражей и предстанет перед судом 11 августа.Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один палач, британец Александа Коти, на суде в США признал себя виновным в причастности к убийствам американцев и других заложников из западных стран. Помимо него в США судили аш-Шафи эш-Шейха – еще одного участника "четверки".* Террористическая организация, запрещена в России

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