https://sputnik-georgia.ru/20220811/partiya-dlya-gruzii-lishilas-dvukh-deputatov-v-khobi-269370970.html

Партия "Для Грузии" лишилась двух депутатов в Хоби

Партия "Для Грузии" лишилась двух депутатов в Хоби

Депутаты от партии Гахария перешли в "Грузинскую мечту" 11.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Партия экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" лишилась двух из четырех депутатов в местном совещательном органе – сакребуло Хоби, заявил на брифинге исполнительный секретарь партии Бердия Сичинава.В Хоби у партии "Для Грузии" было четыре депутата, что позволяло партии создать в сакребуло свою фракцию.По его словам, оба депутата исключены из партии."По решению партии "Для Грузии", переманенные и купленные "Грузинской мечтой" депутаты сакребуло Хоби Нугзар Шушания и Мака Чартия исключены из партии", - сказал Сичинава.Пополнение в команде Гахария: еще семь депутатов ушли из "Грузинской мечты" >>Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.

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грузия, новости, политика, георгий гахария, грузинская мечта