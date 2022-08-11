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Партия "Для Грузии" лишилась двух депутатов в Хоби
Партия "Для Грузии" лишилась двух депутатов в Хоби
Депутаты от партии Гахария перешли в "Грузинскую мечту" 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T20:43+0400
2022-08-11T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Партия экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" лишилась двух из четырех депутатов в местном совещательном органе – сакребуло Хоби, заявил на брифинге исполнительный секретарь партии Бердия Сичинава.В Хоби у партии "Для Грузии" было четыре депутата, что позволяло партии создать в сакребуло свою фракцию.По его словам, оба депутата исключены из партии."По решению партии "Для Грузии", переманенные и купленные "Грузинской мечтой" депутаты сакребуло Хоби Нугзар Шушания и Мака Чартия исключены из партии", - сказал Сичинава.Пополнение в команде Гахария: еще семь депутатов ушли из "Грузинской мечты" >>Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.
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Партия "Для Грузии" лишилась двух депутатов в Хоби
20:43 11.08.2022 (обновлено: 21:11 11.08.2022)
Депутаты от партии Гахария перешли в "Грузинскую мечту"
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Партия экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" лишилась двух из четырех депутатов в местном совещательном органе – сакребуло Хоби, заявил на брифинге исполнительный секретарь партии Бердия Сичинава.
В Хоби у партии "Для Грузии" было четыре депутата, что позволяло партии создать в сакребуло свою фракцию.
"Сегодня из-за давления и обещания финансовых благ со стороны "Грузинской мечты" фракцию "Для Грузии" в сакребуло Хоби покинули купленные и переманенные депутаты: Нугзару Шушания пообещали пост заместителя председателя сакребуло, а Маке Чартия – трудоустройство ее безработного супруга", - сказал Сичинава.
По его словам, оба депутата исключены из партии.
"По решению партии "Для Грузии", переманенные и купленные "Грузинской мечтой" депутаты сакребуло Хоби Нугзар Шушания и Мака Чартия исключены из партии", - сказал Сичинава.
Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.