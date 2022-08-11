https://sputnik-georgia.ru/20220811/perseidy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-samyy-yarkiy-zvezdopad-goda-269352740.html
Персеиды 2022: где и когда наблюдать самый яркий звездопад года
Персеиды 2022: где и когда наблюдать самый яркий звездопад года
Самый яркий звездопад 2022 года жители нашей планеты смогут наблюдать в августе, когда на Землю прольется метеорный поток Персеиды 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T10:56+0400
2022-08-11T10:56+0400
2022-08-11T11:20+0400
справки
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Где и когда наблюдать Персеиды – самый яркий звездопад года, читайте в материале Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьМетеорный поток Персеиды ежегодно можно наблюдать с середины июля до 20 августа. Средняя частота метеоров за час составляет примерно 100-110 штук, что по мнению астрономов довольно-таки выдающийся показатель.В 2022-м апогей звездопада приходится с 11 на 12 августа. При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки можно наблюдать до 100 метеоров в час. Наблюдать Персеиды смогут жители всего Северного полушария. Лучше всего падающие звезды видны после полуночи и до восхода.Обычно Персеиды можно наблюдать невооруженным глазом, без специальных астрономических приборов. Однако в 2022-м пик самого яркого звездопада года совпадает с Суперлунием, что существенно помешает наблюдению.Кстати, во время звездопада можно погадать на будущее. Долгий след после падения звезды будет положительным ответом на мысленно заданный вопрос, а быстрое угасание – отрицательным.ПерсеидыПерсеиды входят в тройку самых крупных звездопадов. Один из самых древних метеорных потоков впервые упоминается в древнекитайских летописях в 36 году нашей эры. Название звездопада произошло от созвездия Персея, откуда и берет свое начало.Источником самого яркого звездопада лета является комета Свифта-Туттля, орбитальный период которой составляет около 133 лет.Ежегодно активность самого яркого звездопада лета меняется – повышение активности Персеид сопровождается периодическим сближением кометных следов с Землей.Такие всплески активности случались в 2004, 2009 и 2016-м. Следующее повышение активности метеорного потока ожидается в 2028-м.Комета Свифта-Туттля в последний раз проходила мимо Солнца в декабре 1992. В следующий раз она приблизится к небесному светилу в июле 2126 года.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Персеиды 2022: где и когда наблюдать самый яркий звездопад года
10:56 11.08.2022 (обновлено: 11:20 11.08.2022)
Самый яркий звездопад 2022 года жители нашей планеты смогут наблюдать в августе, когда на Землю прольется метеорный поток Персеиды
Где и когда наблюдать Персеиды – самый яркий звездопад года, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Где и когда наблюдать
Метеорный поток Персеиды ежегодно можно наблюдать с середины июля до 20 августа. Средняя частота метеоров за час составляет примерно 100-110 штук, что по мнению астрономов довольно-таки выдающийся показатель.
В 2022-м апогей звездопада приходится с 11 на 12 августа. При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки можно наблюдать до 100 метеоров в час. Наблюдать Персеиды смогут жители всего Северного полушария. Лучше всего падающие звезды видны после полуночи и до восхода.
Обычно Персеиды можно наблюдать невооруженным глазом, без специальных астрономических приборов. Однако в 2022-м пик самого яркого звездопада года совпадает с Суперлунием, что существенно помешает наблюдению.
Кстати, во время звездопада можно погадать на будущее. Долгий след после падения звезды будет положительным ответом на мысленно заданный вопрос, а быстрое угасание – отрицательным.
Персеиды
Персеиды входят в тройку самых крупных звездопадов. Один из самых древних метеорных потоков впервые упоминается в древнекитайских летописях в 36 году нашей эры. Название звездопада произошло от созвездия Персея, откуда и берет свое начало.
Источником самого яркого звездопада лета является комета Свифта-Туттля, орбитальный период которой составляет около 133 лет.
Ежегодно активность самого яркого звездопада лета меняется – повышение активности Персеид сопровождается периодическим сближением кометных следов с Землей.
Такие всплески активности случались в 2004, 2009 и 2016-м. Следующее повышение активности метеорного потока ожидается в 2028-м.
Комета Свифта-Туттля в последний раз проходила мимо Солнца в декабре 1992. В следующий раз она приблизится к небесному светилу в июле 2126 года.
Материал подготовлен на основе открытых источников