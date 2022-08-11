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Работа для соцнезащищенных в Грузии: трудоустроились более 12 тысяч человек

Работа для соцнезащищенных в Грузии: трудоустроились более 12 тысяч человек

Из всех трудоустроенных 992 человека получили работу в ведомствах Минсельхоза, а остальные – в органах муниципалитетов 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T08:01+0400

2022-08-11T08:01+0400

2022-08-11T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц в Грузии получили около 12,6 тысячи человек, говорится в отчете о выполнении госбюджета на 2022 год за полгода.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в госпрограмме могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.Согласно данным Минфина, с 1 марта по 30 июня число трудоустроенных социально незащищенных граждан достигло 12,6 тысячи человек .Всего в системе зарегистрировались 42,9 тысячи соискателей работы. К 30 июня государство предложило 23,7 тысячи вакансий.Из трудоустроенных 12,6 тысячи человек 992 получили работу в ведомствах Минсельхоза, а остальные – в органах муниципалитетов.Большая часть вакансий, предоставленных местными властями, была оформлена в Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Кахети.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Всего на 1 апреля этого года в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Уровень безработицы в Грузии 19,6%, согласно данным Национальной службы статистики страны на первый квартал 2022 года.

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грузия, новости, общество, социальная сфера в грузии, социальные проблемы