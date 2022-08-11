https://sputnik-georgia.ru/20220811/shest-patsientov-v-nedelyu--v-gruzii-rastut-sluchai-kongo-krymskoy-likhoradki-269354827.html

Шесть пациентов в неделю – в Грузии растут случаи Конго-крымской лихорадки

Шесть пациентов в неделю – в Грузии растут случаи Конго-крымской лихорадки

По словам медиков, лабораторно выявленные случаи удвоены 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T11:27+0400

2022-08-11T11:27+0400

2022-08-11T12:23+0400

новости

общество

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681152_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e206127f04664cb099a68ea46afc5c77.jpg

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В Грузии с каждым днем увеличиваются случаи Конго-крымской лихорадки, в неделю медики выявляют минимум шесть новых случаев заражения, сообщает телекомпания "Рустави 2".Врачи не помнят таких возрастающих показателей за последние15 лет. По словам медиков, лабораторно выявленные случаи удвоены. К инфекционной больнице обращаются минимум шесть пациентов в неделю, и это или члены одной семьи, или же ближайшие соседи.Большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении. Врачи советуют при первых же сомнительных случаях обратиться в больницу, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. В Грузии есть протокол лечения данной инфекции с использованием антивирусных средств.В Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев. В этом году в Грузии зафиксировано 44 случая данной инфекции, из них трое скончались.С 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано всего 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%.Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнем Востоке. В Грузии основными регионами распространения данной инфекции считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район.Только в этом году в Самцхе-Джавахети в этом году зафиксировано 13 случаев Конго-крымской лихорадки. Из них один пациент скончался.В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 рогатого скота.Специалисты агентства призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу.Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, общество, грузия