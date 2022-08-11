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Шесть пациентов в неделю – в Грузии растут случаи Конго-крымской лихорадки
Шесть пациентов в неделю – в Грузии растут случаи Конго-крымской лихорадки
По словам медиков, лабораторно выявленные случаи удвоены 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T11:27+0400
2022-08-11T11:27+0400
2022-08-11T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В Грузии с каждым днем увеличиваются случаи Конго-крымской лихорадки, в неделю медики выявляют минимум шесть новых случаев заражения, сообщает телекомпания "Рустави 2".Врачи не помнят таких возрастающих показателей за последние15 лет. По словам медиков, лабораторно выявленные случаи удвоены. К инфекционной больнице обращаются минимум шесть пациентов в неделю, и это или члены одной семьи, или же ближайшие соседи.Большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении. Врачи советуют при первых же сомнительных случаях обратиться в больницу, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. В Грузии есть протокол лечения данной инфекции с использованием антивирусных средств.В Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев. В этом году в Грузии зафиксировано 44 случая данной инфекции, из них трое скончались.С 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано всего 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%.Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнем Востоке. В Грузии основными регионами распространения данной инфекции считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район.Только в этом году в Самцхе-Джавахети в этом году зафиксировано 13 случаев Конго-крымской лихорадки. Из них один пациент скончался.В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 рогатого скота.Специалисты агентства призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу.Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
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новости, общество, грузия
Шесть пациентов в неделю – в Грузии растут случаи Конго-крымской лихорадки
11:27 11.08.2022 (обновлено: 12:23 11.08.2022)
По словам медиков, лабораторно выявленные случаи удвоены
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik.
В Грузии с каждым днем увеличиваются случаи Конго-крымской лихорадки, в неделю медики выявляют минимум шесть новых случаев заражения, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Врачи не помнят таких возрастающих показателей за последние15 лет. По словам медиков, лабораторно выявленные случаи удвоены. К инфекционной больнице обращаются минимум шесть пациентов в неделю, и это или члены одной семьи, или же ближайшие соседи.
Большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении. Врачи советуют при первых же сомнительных случаях обратиться в больницу, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. В Грузии есть протокол лечения данной инфекции с использованием антивирусных средств.
В Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев. В этом году в Грузии зафиксировано 44 случая данной инфекции, из них трое скончались.
С 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано всего 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%.
Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнем Востоке. В Грузии основными регионами распространения данной инфекции считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район.
Только в этом году в Самцхе-Джавахети в этом году зафиксировано 13 случаев Конго-крымской лихорадки. Из них один пациент скончался.
В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 рогатого скота.
Специалисты агентства призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.
Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.