https://sputnik-georgia.ru/20220811/skolko-medikov-perebolelo-koronavirusom-v-gruzii-269303447.html
Сколько медиков переболело коронавирусом в Грузии?
Сколько медиков переболело коронавирусом в Грузии?
Среди врачей показатель инфицирования достиг 42%, среди медсестер и санитаров – 53% 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T08:31+0400
2022-08-11T08:31+0400
2022-08-11T08:31+0400
шестая волна
общество
грузия
новости
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0b/265882755_0:0:2350:1322_1920x0_80_0_0_26a6dc72b44d886a216f287719ae7ac8.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. По данным на 1 июля 2022 года почти половина (49,7%) медперсонала в Грузии переболела коронавирусом, говорится в отчете, опубликованном Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья.Среди врачей показатель инфицирования достиг 42%, среди медсестер и санитаров – 53%, а среди лиц, не являющихся медперсоналом – 28%.Что касается возрастной категории, то 80% инфицированных лиц, работающих в медучреждениях, были от 30 до 70 лет. Из них 40,5% были женщинами, а 33,9% – мужчинами.Самый высокий показатель инфицирования медперсонала был зафиксирован в Тбилиси, далее следуют регионы Имерети и Квемо Картли.Жертвами коронавируса в период пандемии стали 153 человека, работающих в медучреждениях. Показатель летальности среди женщин, работающих в медучреждениях, составил 0,4%, а среди мужчин – 1,4%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0b/265882755_131:0:2220:1567_1920x0_80_0_0_16f0193875656ed9d0d2b50c4ab0f3a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Сколько медиков переболело коронавирусом в Грузии?
Среди врачей показатель инфицирования достиг 42%, среди медсестер и санитаров – 53%
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. По данным на 1 июля 2022 года почти половина (49,7%) медперсонала в Грузии переболела коронавирусом, говорится в отчете, опубликованном Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Среди врачей показатель инфицирования достиг 42%, среди медсестер и санитаров – 53%, а среди лиц, не являющихся медперсоналом – 28%.
Что касается возрастной категории, то 80% инфицированных лиц, работающих в медучреждениях, были от 30 до 70 лет. Из них 40,5% были женщинами, а 33,9% – мужчинами.
Самый высокий показатель инфицирования медперсонала был зафиксирован в Тбилиси, далее следуют регионы Имерети и Квемо Картли.
Жертвами коронавируса в период пандемии стали 153 человека, работающих в медучреждениях. Показатель летальности среди женщин, работающих в медучреждениях, составил 0,4%, а среди мужчин – 1,4%.