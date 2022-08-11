https://sputnik-georgia.ru/20220811/skolko-medikov-perebolelo-koronavirusom-v-gruzii-269303447.html

Сколько медиков переболело коронавирусом в Грузии?

Сколько медиков переболело коронавирусом в Грузии?

Среди врачей показатель инфицирования достиг 42%, среди медсестер и санитаров – 53% 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T08:31+0400

2022-08-11T08:31+0400

2022-08-11T08:31+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0b/265882755_0:0:2350:1322_1920x0_80_0_0_26a6dc72b44d886a216f287719ae7ac8.jpg

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. По данным на 1 июля 2022 года почти половина (49,7%) медперсонала в Грузии переболела коронавирусом, говорится в отчете, опубликованном Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья.Среди врачей показатель инфицирования достиг 42%, среди медсестер и санитаров – 53%, а среди лиц, не являющихся медперсоналом – 28%.Что касается возрастной категории, то 80% инфицированных лиц, работающих в медучреждениях, были от 30 до 70 лет. Из них 40,5% были женщинами, а 33,9% – мужчинами.Самый высокий показатель инфицирования медперсонала был зафиксирован в Тбилиси, далее следуют регионы Имерети и Квемо Картли.Жертвами коронавируса в период пандемии стали 153 человека, работающих в медучреждениях. Показатель летальности среди женщин, работающих в медучреждениях, составил 0,4%, а среди мужчин – 1,4%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, коронавирус covid-19