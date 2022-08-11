https://sputnik-georgia.ru/20220811/superlunie-12-avgusta-2022-chto-nelzya-delat-sovety-astrologov-269366088.html

Суперлуние 12 августа 2022: что нельзя делать, советы астрологов

Суперлуние 12 августа 2022: что нельзя делать, советы астрологов

Последнее Суперлуние 2022 года произойдет 12 августа - Луна в ночь на пятницу будет казаться больше и ярче, чем во время обычного полнолуния 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T17:16+0400

2022-08-11T17:16+0400

2022-08-11T17:16+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0f/267484440_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fcc4912b01ae8042e5595ee54ca5d34c.jpg

В 2022-м уже произошли два Суперлуния — в июне и июле. В ближайшие три года жители Земли смогут наблюдать по три Суперлуния подряд.Максимальная фаза Суперлуния, совпадающего с полнолунием, наступит в 05:36 по тбилисскому времени. Суперлуние жители Земли, при условии ясной погоды, смогут наблюдать невооруженным глазом не только 12 августа - большая Луна в небе продержится еще несколько ночей.Августовское Суперлуние будет сопровождаться самым ярким звездопадом года - Персеиды, пик которого в 2022-м приходится на 11-12 число.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в Суперлуние 12 августа 2022 и что советуют астрологи.Что нельзя делатьВ Суперлуние нельзя выяснять отношения – астрологи советуют отложить любые "разборки" на более благоприятный для этого период.Нельзя в Суперлуние совершать крупные покупки, заключать сделки и в целом рисковать – в этот период лучше отдыхать и медитировать.Период Суперлуния подходит для наведения порядка в доме и избавления от старых вещей, но принимать в это время спонтанные решения, а также давать или брать в долг нельзя.В Суперлуние желательно строить планы на будущее и сконцентрироваться на своей мечте, но нельзя доверять чужому мнению.Что советуют астрологи"Кровавая Луна" с древних времен наводила на людей ужас – ее появление считали предвестником разных природных катаклизмов.Астрологи утверждают, что негативное влияние Суперлуния люди ощущают не только в полнолуние, но и за три дня до и три дня после него.Поэтому, в день Суперлуния астрологи советуют отказаться от дальних путешествий, крупных покупок, застолий, а также не злоупотреблять алкоголем и не садиться за руль автомобиля.В этот период, чувствительные люди могут почувствовать раздражительность и приступы немотивированной агрессии, поэтому астрологи советуют проявлять во время Суперлуния рассудительность и спокойствие.В то же время многие люди смогут почувствовать прилив энергии и вдохновения, что даст возможность проявить скрытые таланты.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки