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Тест: узнаете ли вы горы Грузии
Тест: узнаете ли вы горы Грузии
11 августа в Японии отмечается национальный праздник – день гор, который даже является официальным выходным, чтобы граждане могли провести его, поднявшись на... 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T16:05+0400
2022-08-11T16:05+0400
2022-08-11T16:05+0400
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Учитывая обилие гор в Грузии, такой праздник не помешал бы и нам. А сможете ли вы узнать все грузинские горы? Давайте проверим!
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, горы, тесты, интерактив, тесты
Тест: узнаете ли вы горы Грузии
11 августа в Японии отмечается национальный праздник – день гор, который даже является официальным выходным, чтобы граждане могли провести его, поднявшись на высоту
Учитывая обилие гор в Грузии, такой праздник не помешал бы и нам. А сможете ли вы узнать все грузинские горы? Давайте проверим!