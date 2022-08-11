https://sputnik-georgia.ru/20220811/test-uznaete-li-vy-gory-gruzii-269364061.html

Тест: узнаете ли вы горы Грузии

Тест: узнаете ли вы горы Грузии

11 августа в Японии отмечается национальный праздник – день гор, который даже является официальным выходным, чтобы граждане могли провести его, поднявшись на... 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T16:05+0400

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грузия

горы

тесты

интерактив

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Учитывая обилие гор в Грузии, такой праздник не помешал бы и нам. А сможете ли вы узнать все грузинские горы? Давайте проверим!

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, горы, тесты, интерактив, тесты