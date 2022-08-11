https://sputnik-georgia.ru/20220811/v-gruzii-uvelichilis-sluchai-solnechnykh-ozhogov-sredi-detey-269352599.html
В Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей
В Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей
Врачи призывают родителей быть более осторожными и соблюдать конкретные рекомендации 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T10:21+0400
2022-08-11T10:21+0400
2022-08-11T11:13+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
гуга кашибадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/64/248536490_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2781066f14aada3cadc94af3153cc9f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В последнее время в Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей, в том числе малолетних, сообщил глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе.По словам специалиста, из-за солнечных ожогов к ним в реанимацию попал двухлетний ребенок.Врачи призывают родителей быть более осторожными и соблюдать конкретные рекомендации, чтобы избежать подобных проблем.Кашибадзе советует купить для детей специальные закрытые купальники, чтобы тело и кожа были максимально защищены от солнца, также он советует использовать солнцезащитные средства, надеть на ребенка шапочку светлого цвета.Чаще всего с сильными ожогами попадают именно дети. Сильная усталость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота – это основные симптомы солнечного удара.Как отмечают врачи, на берегу моря или бассейне самый высокий риск получения солнечного удара и ожогов, однако специалисты предупреждают, что от этого человек не застрахован даже в машине.Синоптики в ближайшие дни прогнозируют повышение температуры воздуха. Она прогреется до +37...+39 градусов тепла. Врачи, в случае солнечных ударов или получения ожогов, советуют своевременно обратиться к специалистам и получить квалифицированную консультацию.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/64/248536490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fcf4b176f3a10c57a2711a17389809bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, гуга кашибадзе
В Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей
10:21 11.08.2022 (обновлено: 11:13 11.08.2022)
Врачи призывают родителей быть более осторожными и соблюдать конкретные рекомендации
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В последнее время в Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей, в том числе малолетних, сообщил глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе.
По словам специалиста, из-за солнечных ожогов к ним в реанимацию попал двухлетний ребенок.
"Двухлетний ребенок, который получил ожоги 60% тела, в течение недели лечился в реанимации Ожогового центра. По сравнению с прошлым годом такие случаи увеличены. Очень обидно, что такие случаи происходят", – заявил Кашибадзе в эфире "Рустави 2".
Врачи призывают родителей быть более осторожными и соблюдать конкретные рекомендации, чтобы избежать подобных проблем.
Кашибадзе советует купить для детей специальные закрытые купальники, чтобы тело и кожа были максимально защищены от солнца, также он советует использовать солнцезащитные средства, надеть на ребенка шапочку светлого цвета.
Чаще всего с сильными ожогами попадают именно дети. Сильная усталость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота – это основные симптомы солнечного удара.
Как отмечают врачи, на берегу моря или бассейне самый высокий риск получения солнечного удара и ожогов, однако специалисты предупреждают, что от этого человек не застрахован даже в машине.
Синоптики в ближайшие дни прогнозируют повышение температуры воздуха. Она прогреется до +37...+39 градусов тепла. Врачи, в случае солнечных ударов или получения ожогов, советуют своевременно обратиться к специалистам и получить квалифицированную консультацию.