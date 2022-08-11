https://sputnik-georgia.ru/20220811/v-gruzii-uvelichilis-sluchai-solnechnykh-ozhogov-sredi-detey-269352599.html

В Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей

В Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей

Врачи призывают родителей быть более осторожными и соблюдать конкретные рекомендации 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T10:21+0400

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тбилиси

гуга кашибадзе

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В последнее время в Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей, в том числе малолетних, сообщил глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе.По словам специалиста, из-за солнечных ожогов к ним в реанимацию попал двухлетний ребенок.Врачи призывают родителей быть более осторожными и соблюдать конкретные рекомендации, чтобы избежать подобных проблем.Кашибадзе советует купить для детей специальные закрытые купальники, чтобы тело и кожа были максимально защищены от солнца, также он советует использовать солнцезащитные средства, надеть на ребенка шапочку светлого цвета.Чаще всего с сильными ожогами попадают именно дети. Сильная усталость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота – это основные симптомы солнечного удара.Как отмечают врачи, на берегу моря или бассейне самый высокий риск получения солнечного удара и ожогов, однако специалисты предупреждают, что от этого человек не застрахован даже в машине.Синоптики в ближайшие дни прогнозируют повышение температуры воздуха. Она прогреется до +37...+39 градусов тепла. Врачи, в случае солнечных ударов или получения ожогов, советуют своевременно обратиться к специалистам и получить квалифицированную консультацию.

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грузия, новости, общество, тбилиси, гуга кашибадзе