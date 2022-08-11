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В Тбилиси резко ответили на заявление советника президента Украины
В Тбилиси резко ответили на заявление советника президента Украины
Украинским чиновникам стоило бы выбирать тон при разговоре о Грузии, отметил депутат 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T16:44+0400
2022-08-11T16:44+0400
2022-08-11T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Никто не имеет права выдвигать Грузии безосновательные обвинения, в том числе высокопоставленные лица Украины, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе в ответ на заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.Подоляк в своем интервью заявил, что грузинским должностным лицам следует сменить тон, а если по каким-либо причинам они не могут этого сделать, то сократить свои публичные выступления относительно Украины. Так будет лучше для их же репутации, уверен Подоляк.По его словам, украинская сторона выдумывает мифы и потом сама борется с ними."Не удивляйтесь, когда обвинения звучат безосновательно и безответственно, не критикуйте никого, когда получите резкий ответ. Все ответы со стороны грузинского правительства были гораздо более взвешенными и куда более мягкими, чем заслуживали подобные заявления", - заявил Сарджвеладзе.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.
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грузия, новости, украина
В Тбилиси резко ответили на заявление советника президента Украины
16:44 11.08.2022 (обновлено: 16:57 11.08.2022)
Украинским чиновникам стоило бы выбирать тон при разговоре о Грузии, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Никто не имеет права выдвигать Грузии безосновательные обвинения, в том числе высокопоставленные лица Украины, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе в ответ на заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Подоляк в своем интервью заявил, что грузинским должностным лицам следует сменить тон, а если по каким-либо причинам они не могут этого сделать, то сократить свои публичные выступления относительно Украины. Так будет лучше для их же репутации, уверен Подоляк.
"Никто, в том числе и высокопоставленный чиновник воюющей страны, не имеет права выдвигать обвинения в таком тоне - безосновательно, в обстоятельствах, когда сторона это отрицает. Если кому-то и приходится фильтровать тон и содержание собственного разговора, то это, в первую очередь, например, Подоляк", - сказал Сарджвеладзе.
По его словам, украинская сторона выдумывает мифы и потом сама борется с ними.
"Не удивляйтесь, когда обвинения звучат безосновательно и безответственно, не критикуйте никого, когда получите резкий ответ. Все ответы со стороны грузинского правительства были гораздо более взвешенными и куда более мягкими, чем заслуживали подобные заявления", - заявил Сарджвеладзе.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.