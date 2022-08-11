https://sputnik-georgia.ru/20220811/v-tbilisi-rezko-otvetili-na-zayavlenie-sovetnika-prezidenta-ukraina-269365810.html

В Тбилиси резко ответили на заявление советника президента Украины

В Тбилиси резко ответили на заявление советника президента Украины

Украинским чиновникам стоило бы выбирать тон при разговоре о Грузии, отметил депутат 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T16:44+0400

2022-08-11T16:44+0400

2022-08-11T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Никто не имеет права выдвигать Грузии безосновательные обвинения, в том числе высокопоставленные лица Украины, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе в ответ на заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.Подоляк в своем интервью заявил, что грузинским должностным лицам следует сменить тон, а если по каким-либо причинам они не могут этого сделать, то сократить свои публичные выступления относительно Украины. Так будет лучше для их же репутации, уверен Подоляк.По его словам, украинская сторона выдумывает мифы и потом сама борется с ними."Не удивляйтесь, когда обвинения звучат безосновательно и безответственно, не критикуйте никого, когда получите резкий ответ. Все ответы со стороны грузинского правительства были гораздо более взвешенными и куда более мягкими, чем заслуживали подобные заявления", - заявил Сарджвеладзе.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.

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