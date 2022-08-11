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Вавилов: война на Тайване сделает Россию важнейшим партнером Китая – видео
Вавилов: война на Тайване сделает Россию важнейшим партнером Китая – видео
На фоне обострения тайваньского кризиса американские спецслужбы начинают направлять все больше ресурсов для противодействия Китаю 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T09:44+0400
2022-08-11T09:44+0400
2022-08-11T09:45+0400
китай
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Об этом рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов. Также он отметил, что Запад будет практически не в состоянии ответить Китаю без ущерба для себя. Закончатся ли китайские учения полномасштабной военной операцией на Тайване? Как к Китаю относятся в тайваньской армии? Каким образом война на Тайване выведет Россию в лидеры торговых партнеров Китая и позволит влиять на политику КНР? Обо всем этом смотрите подробнее в интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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китай, сша, тайвань, мультимедиа, видео, видео
Вавилов: война на Тайване сделает Россию важнейшим партнером Китая – видео
09:44 11.08.2022 (обновлено: 09:45 11.08.2022)
На фоне обострения тайваньского кризиса американские спецслужбы начинают направлять все больше ресурсов для противодействия Китаю
Об этом рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов. Также он отметил, что Запад будет практически не в состоянии ответить Китаю без ущерба для себя.
Закончатся ли китайские учения полномасштабной военной операцией на Тайване? Как к Китаю относятся в тайваньской армии?
Каким образом война на Тайване выведет Россию в лидеры торговых партнеров Китая и позволит влиять на политику КНР?
Обо всем этом смотрите подробнее в интервью.