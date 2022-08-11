https://sputnik-georgia.ru/20220811/vavilov-voyna-na-tayvane-sdelaet-rossiyu-vazhneyshim-partnerom-kitaya---video-269349618.html

Вавилов: война на Тайване сделает Россию важнейшим партнером Китая – видео

Вавилов: война на Тайване сделает Россию важнейшим партнером Китая – видео

На фоне обострения тайваньского кризиса американские спецслужбы начинают направлять все больше ресурсов для противодействия Китаю 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T09:44+0400

2022-08-11T09:44+0400

2022-08-11T09:45+0400

китай

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тайвань

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Об этом рассказал китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов. Также он отметил, что Запад будет практически не в состоянии ответить Китаю без ущерба для себя. Закончатся ли китайские учения полномасштабной военной операцией на Тайване? Как к Китаю относятся в тайваньской армии? Каким образом война на Тайване выведет Россию в лидеры торговых партнеров Китая и позволит влиять на политику КНР? Обо всем этом смотрите подробнее в интервью.

китай

сша

тайвань

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, сша, тайвань, мультимедиа, видео, видео