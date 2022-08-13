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Довольны ли вы своей жизнью? Результаты опроса
Довольны ли вы своей жизнью? Результаты опроса
Счастье – штука трудная, вот и ответить на такой вопрос оказалось затруднительно 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T22:05+0400
2022-08-13T22:05+0400
2022-08-13T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия в целом довольны своей жизнью, но хотелось бы жить лучше – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "Довольны ли вы своей жизнью?" оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия, а именно 33,3%, хотели бы жить лучше.Далее по процентному соотношению больше оптимистов, которые ответили: "Да, и стараюсь сохранять позитивный настрой" (29,3%).Более тяжелое положение у 24% опрошенных, которые своей жизнью недовольны и имеют на это много причин. "Моментами" довольны своими условиями 10,7% опрошенных.А вот 2,7% читателей Sputnik Грузия затруднились дать ответ на этот вопрос.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
счастье, грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос sputnik
Довольны ли вы своей жизнью? Результаты опроса
Счастье – штука трудная, вот и ответить на такой вопрос оказалось затруднительно
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
в целом довольны своей жизнью, но хотелось бы жить лучше – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По результатам опроса
"Довольны ли вы своей жизнью?" оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия
, а именно 33,3%, хотели бы жить лучше.
Далее по процентному соотношению больше оптимистов, которые ответили: "Да, и стараюсь сохранять позитивный настрой" (29,3%).
Более тяжелое положение у 24% опрошенных, которые своей жизнью недовольны и имеют на это много причин. "Моментами" довольны своими условиями 10,7% опрошенных.
А вот 2,7% читателей Sputnik Грузия
затруднились дать ответ на этот вопрос.