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Довольны ли вы своей жизнью? Результаты опроса

Довольны ли вы своей жизнью? Результаты опроса

Счастье – штука трудная, вот и ответить на такой вопрос оказалось затруднительно 13.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия в целом довольны своей жизнью, но хотелось бы жить лучше – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "Довольны ли вы своей жизнью?" оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия, а именно 33,3%, хотели бы жить лучше.Далее по процентному соотношению больше оптимистов, которые ответили: "Да, и стараюсь сохранять позитивный настрой" (29,3%).Более тяжелое положение у 24% опрошенных, которые своей жизнью недовольны и имеют на это много причин. "Моментами" довольны своими условиями 10,7% опрошенных.А вот 2,7% читателей Sputnik Грузия затруднились дать ответ на этот вопрос.

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