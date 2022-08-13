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Двух застрявших в горах Сванети туристов доставили на вертолете в Местию
Двух застрявших в горах Сванети туристов доставили на вертолете в Местию
Двое туристов, доставленных вертолетом, получили ранения 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T12:02+0400
2022-08-13T12:02+0400
2022-08-13T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасательный вертолет доставил двух из шести иностранных туристов, застрявших на горе Тетнулди, в Местию.Кроме того, известно, что вертолет еще направится в сторону горы Тетнулди, где до сих пор находятся еще четыре туриста, которые не могут выбраться оттуда из-за непогоды.По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь.В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций. Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, сванети, местиа
Двух застрявших в горах Сванети туристов доставили на вертолете в Местию
12:02 13.08.2022 (обновлено: 13:09 13.08.2022)
Двое туристов, доставленных вертолетом, получили ранения
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасательный вертолет доставил двух из шести иностранных туристов, застрявших на горе Тетнулди, в Местию.
Двое туристов, доставленных вертолетом, получили ранения. В данное время им оказывается соответствующая медицинская помощь. На месте мобилизована бригада скорой помощи.
Кроме того, известно, что вертолет еще направится в сторону горы Тетнулди, где до сих пор находятся еще четыре туриста, которые не могут выбраться оттуда из-за непогоды.
По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь.
В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций. Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.