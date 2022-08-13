https://sputnik-georgia.ru/20220813/dvukh-zastryavshikh-v-gorakh-svaneti-turistov-dostavili-na-vertolete-v-mestiyu-269406440.html

Двух застрявших в горах Сванети туристов доставили на вертолете в Местию

Двух застрявших в горах Сванети туристов доставили на вертолете в Местию

Двое туристов, доставленных вертолетом, получили ранения 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасательный вертолет доставил двух из шести иностранных туристов, застрявших на горе Тетнулди, в Местию.Кроме того, известно, что вертолет еще направится в сторону горы Тетнулди, где до сих пор находятся еще четыре туриста, которые не могут выбраться оттуда из-за непогоды.По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь.В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций. Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.

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грузия, происшествия, новости, сванети, местиа