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К туристам, застрявшим на горе Тетнулди, отправили спасательный вертолет
К туристам, застрявшим на горе Тетнулди, отправили спасательный вертолет
В Местия также мобилизована группа экстренной медицинской помощи 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T10:49+0400
2022-08-13T10:49+0400
2022-08-13T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. На помощь иностранным туристам, застрявшим на горе Тетнулди в Сванети, отправили спасательный вертолет.В Местия также мобилизована группа экстренной медицинской помощи.В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций.Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.
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Sputnik Грузия
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сванети, грузия, происшествия, новости
К туристам, застрявшим на горе Тетнулди, отправили спасательный вертолет
В Местия также мобилизована группа экстренной медицинской помощи
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. На помощь иностранным туристам, застрявшим на горе Тетнулди в Сванети, отправили спасательный вертолет.
В Местия также мобилизована группа экстренной медицинской помощи.
По имеющейся информации, на горе Тетнулди находятся шесть туристов, среди них двое пострадали. По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа: в нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь.
В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций.
Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.