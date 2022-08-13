https://sputnik-georgia.ru/20220813/k-turistam-zastryavshim-na-gore-tetnuldi-otpravili-spasatelnyy-vertolet-269403617.html

К туристам, застрявшим на горе Тетнулди, отправили спасательный вертолет

К туристам, застрявшим на горе Тетнулди, отправили спасательный вертолет

В Местия также мобилизована группа экстренной медицинской помощи 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T10:49+0400

2022-08-13T10:49+0400

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сванети

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. На помощь иностранным туристам, застрявшим на горе Тетнулди в Сванети, отправили спасательный вертолет.В Местия также мобилизована группа экстренной медицинской помощи.В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций.Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.

сванети

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сванети, грузия, происшествия, новости