https://sputnik-georgia.ru/20220813/kinoaktrisa-enn-khech-skonchalas-posle-avtokatastrofy-269410807.html

Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы

Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы

Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T17:00+0400

2022-08-13T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Известная американская киноактриса Энн Хеч (Anne Heche) скончалась из-за сильных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе, пишет The Guardian.Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе: ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вначале она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а после – в здание дома, после чего случился пожар.Энн Хеч – актриса, режиссер и сценарист. Родилась в 1969 году в штате Огайо. Известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".

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сша, происшествия, лос-анджелес, в мире, новости, шоу-бизнес