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Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы
Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы
Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T17:00+0400
2022-08-13T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Известная американская киноактриса Энн Хеч (Anne Heche) скончалась из-за сильных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе, пишет The Guardian.Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе: ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вначале она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а после – в здание дома, после чего случился пожар.Энн Хеч – актриса, режиссер и сценарист. Родилась в 1969 году в штате Огайо. Известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".
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Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы
Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik.
Известная американская киноактриса Энн Хеч (Anne Heche
) скончалась из-за сильных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе, пишет
The Guardian.
Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе: ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вначале она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а после – в здание дома, после чего случился пожар.
Энн Хеч – актриса, режиссер и сценарист. Родилась в 1969 году в штате Огайо. Известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".