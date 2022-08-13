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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220813/kinoaktrisa-enn-khech-skonchalas-posle-avtokatastrofy-269410807.html
Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы
Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы
Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе 13.08.2022, Sputnik Грузия
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2022-08-13T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Известная американская киноактриса Энн Хеч (Anne Heche) скончалась из-за сильных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе, пишет The Guardian.Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе: ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вначале она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а после – в здание дома, после чего случился пожар.Энн Хеч – актриса, режиссер и сценарист. Родилась в 1969 году в штате Огайо. Известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".
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сша, происшествия, лос-анджелес, в мире, новости, шоу-бизнес

Киноактриса Энн Хеч скончалась после автокатастрофы

17:00 13.08.2022
© AP Photo / Carolyn KasterПолиция обыскивает пикап, припаркованный на тротуаре перед зданием Библиотеки Конгресса США
Полиция обыскивает пикап, припаркованный на тротуаре перед зданием Библиотеки Конгресса США - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Известная американская киноактриса Энн Хеч (Anne Heche) скончалась из-за сильных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе, пишет The Guardian.
Актриса попала сразу в два дорожно-транспортных происшествия в Лос-Анджелесе: ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вначале она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а после – в здание дома, после чего случился пожар.
Энн Хеч – актриса, режиссер и сценарист. Родилась в 1969 году в штате Огайо. Известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".
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