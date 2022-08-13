https://sputnik-georgia.ru/20220813/morskoy-sezon-v-gruzii-udivlyaet-269405237.html

Морской сезон в Грузии удивляет!

Морской сезон в Грузии удивляет!

Морской сезон в Грузии в самом разгаре – накалены и цены, причем на все 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T20:18+0400

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То, что стоимость аренды и покупки жилья в этом году в Грузии бьет все рекорды – уже не новость. С высокими ценами на съем квартиры столкнулись и отдыхающие на побережье страны. Морской сезон обходится и туристам, и местным в 2022 году недешево. Чего только стоит любимая кукуруза на пляже Батуми, которую этим летом продают по 5 лари. Так что пока власти страны всячески пытаются "устаканить" ситуацию, люди стараются принять ее и не удивляться. Что называется, "се ля ви" по-грузински!

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грузия, батуми, новости, экономика, общество