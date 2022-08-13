https://sputnik-georgia.ru/20220813/napavshego-na-pisatelya-rushdi-arestovali--podrobnosti-269415002.html
Напавшего на писателя Рушди арестовали – подробности
Напавшего на писателя Рушди арестовали – подробности
На Рушди 12 августа напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T22:44+0400
2022-08-13T22:44+0400
2022-08-13T22:44+0400
сша
происшествия
нью-йорк
иран
новости
в мире
ксир
nbc news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Мужчину, который напал в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, арестовали за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, пишет РИА Новости.На Рушди 12 августа напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом – в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.Телеканал NBC News ранее со ссылкой на источник сообщил, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.Дело в том, что роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, так как его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
сша
нью-йорк
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, происшествия, нью-йорк, иран, новости, в мире, ксир, nbc news
Напавшего на писателя Рушди арестовали – подробности
На Рушди 12 августа напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik.
Мужчину, который напал в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, арестовали за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, пишет РИА Новости
.
"12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке", – сообщается на сайте полиции штата.
На Рушди 12 августа напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом – в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.
Телеканал NBC News ранее со ссылкой на источник сообщил, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.
Дело в том, что роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, так как его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.