https://sputnik-georgia.ru/20220813/primety-na-medovyy-spas-2022-chto-nelzya-delat-traditsii-i-poverya-269403298.html

Приметы на Медовый Спас 2022: что нельзя делать, традиции и поверья

Приметы на Медовый Спас 2022: что нельзя делать, традиции и поверья

Медовый Спас ежегодно празднуют 14 августа – этот древнейший праздник, связан с началом сбора меда на пасеках

2022-08-13T18:20+0400

2022-08-13T18:20+0400

2022-08-13T18:20+0400

медовый спас

справки

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В целом в августе отмечают три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, приуроченные ко времени созревания овощей, фруктов, зерновых культур и других даров земли, в которых переплелись народные и христианские традиции. Все три праздника связаны с Господом и с его деяниями: "Спас" – сокращенная форма от слова Спаситель.Что нельзя делать в Медовый Спас – о приметах, традициях и поверьях древнего праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Почему МедовыйПасечники к середине августа приступают к сбору меда, поэтому первый Спас называют Медовым. Согласно поверью, мед, собранный в этот день, обладал целебной силой. После освящения в церкви мед по традиции раздавали бедным, а затем угощали им всех желающих. Однако священнослужители отмечают, что освящение меда в этот день – всего лишь благочестивая традиция, не связанная с праздником Всемилостивого Спаса.В церковный праздник, в который в церквях проводят малое водосвятие, называется Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня.По традиции в праздник совершали крестный ход на водоемы, чтобы освятить воду, поэтому торжество называют Спас на воде или Мокрый Спас.Чтобы смыть грехи и быть здоровее, после крестного хода, по традиции, купались и купали домашний скот. В праздник также по традиции чистили старые колодцы и освящали новые.Согласно поверью, в Медовый Спас даже роса становится целебной, а любое соприкосновение с водой дарит здоровье, физические и душевные силы, смывая накопившуюся усталость и грехи.Первый Спас называют еще маковым или Маккавеем, так как в этот день по традиции начинали собирать урожай мака, который освящали в церкви вместе с букетиками цветов, защищавшие в течение года дом от нечисти, а людей – от болезней. В блюдах, подаваемые на праздничный стол, обязательно присутствовал освященный мак.Что нельзя делатьМедовый Спас отмечают в первый день Успенского поста – в один из самых коротких, но строгих постов, который готовит верующих к празднику Успения Пресвятой Богородицы.В праздник нужно соблюдать пост, соответственно, нельзя есть мясные, молочные и рыбные продукты.Нельзя в Медовый Спас вспоминать врагов и желать зла другим людям. Поверье гласит, что этим можно привлечь неприятности на свой дом.В Медовый Спас нельзя заниматься тяжелой работой - по приметам, это может навлечь неприятности на дом.Приметы и поверьяС праздником связано много примет, традиций и поверий. В народе верят, что женщинам на Медовый Спас прощаются все грехи. В праздник нужно исповедаться и с чистым сердцем просить Господа о прощении.По приметам дождливая погода в Медовый Спас предсказывает урожайный год.Древнее поверье гласит, что если в Медовый Спас кур напоить освященной водой, то они целый год будут нести только крупные яйца.Озимые начинают сеять именно на Медовый Спас, и если семена освятить в церкви, тогда урожай будет богатый.На Медовый Спас начинают улетать стаи птиц на юг – это примета указывает, что зима будет ранней.Выпечка по приметам получится вкусной, если собрать мак на Медовый Спас, а если девушка подсыплет любимому 14 августа горстку мака в карман, то всегда она для него будет милой и единственной.Согласно поверью, если загадать заветное желание на первую ложку освященного меда, то оно обязательно сбудется.Есть примета, что человек не будет знать горя и голода, если на Медовый Спас бескорыстно наколет дров одинокой женщине.Для здоровой, свежей и румяной кожи девушки умываются росой, собранной в Медовый Спас с лепестков роз.По приметам, если малина крупная – рожь сеять нужно рано, а мелкая указывает на то, что с посевом следует повременить. Кстати, невзначай в лесу рассыпать корзинку с малиной – к счастью.По поверьям, мак, освященный семь лет подряд, приобретет небывалую силу и защитит хозяев от всех бед.Намокнуть в Медовый Спас – хорошая примета, означающая скорую прибыль, а если в храм во время Богослужения залетит птица, она принесет счастье всем присутствующим.Материал подготовлен на основе открытых источников

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медовый спас , справки