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Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК ответил на обвинения

Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК ответил на обвинения

ЦИК назначил промежуточные выборы на 1 октября – выборы пройдут путем электронного голосования на трех участках 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T21:28+0400

2022-08-13T21:28+0400

2022-08-13T21:28+0400

выборы

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Промежуточные выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Сенаки назначены в соответствии с требованиями законодательства, говорится в заявлении ЦИК Грузии.ЦИК Грузии назначил промежуточные выборы на 1 октября. Выборы пройдут путем электронного голосования на трех участках. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Для Грузии" Вахтанга Цурцумия. Партия "Для Грузии" обвинила ЦИК в политическом решении.По данным ЦИК, за назначение выборов на заседании комиссии проголосовали все члены, в том числе и представители оппозиционных партий.ЦИК Грузии также поясняет, что согласно Избирательному кодексу, досрочное прекращение полномочий депутата сакребуло происходит автоматически на следующий день после его обращения, вне зависимости от того, примет ли это заявление к сведению сакребуло."Соответстенно, заявления конкретной партии по данному вопросу служат лишь узкополитическим интересам и направлены на введение в заблуждение сторон, участвующих в избирательном процессе, и на дискредитацию избирательной администрации", – говорится в заявлении.ЦИК Грузии призвал стороны, участвующие в избирательном процессе, местные и международные наблюдательные организации, а также Народного защитника Грузии проявить интерес к указанному вопросу и отреагировать на него.

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выборы, сенаки, политика, грузия, новости, цик грузии