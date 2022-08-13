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https://sputnik-georgia.ru/20220813/rtveli-2022-glava-minselkhoza-gruzii-obsudil-voprosy-sbora-urozhaya-s-vinkompaniyami-269407421.html
Ртвели 2022: глава Минсельхоза Грузии обсудил вопросы сбора урожая с винкомпаниями
Ртвели 2022: глава Минсельхоза Грузии обсудил вопросы сбора урожая с винкомпаниями
В процессе сбора урожая будут защищены интересы как виноградарей, так и предпринимателей, пообещал министр 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T16:32+0400
2022-08-13T16:32+0400
экономика
новости
грузия
национальное агентство вина
отар шамугия
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия встретился с руководителями винодельческих компаний cтраны и обсудил с ними вопросы, связанные с урожаем винограда 2022 года.Как отметил Шамугия, правительство Грузии примет все необходимые решения для организованного управления процессом ртвели. В процессе сбора урожая будут защищены интересы как виноградарей, так и предпринимателей, отметил министр.Министр подчеркнул, что в этом году, как и в предыдущие годы, процесс сбора урожая должен пройти успешно и, несмотря на вызовы, которые создала для отрасли непростая политическая ситуация в регионе, совместными усилиями и сотрудничеством государства и частного сектора вскоре получится добиться положительных результатов.Как в свою очередь отметил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, прогноз урожая винограда в этом году достигает 300 тысяч тонн. Принимать и перерабатывать виноград будут до 300 винных компаний.Как и в предыдущие годы, в рамках урожая 2022 года будет запущен координационный штаб, который откроется в конце августа в городе Телави и будет работать круглосуточно.
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экономика, новости, грузия, национальное агентство вина, отар шамугия

Ртвели 2022: глава Минсельхоза Грузии обсудил вопросы сбора урожая с винкомпаниями

16:32 13.08.2022
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Встреча министра Отара Шамугия с главами винодельческих компаний
Встреча министра Отара Шамугия с главами винодельческих компаний - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
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В процессе сбора урожая будут защищены интересы как виноградарей, так и предпринимателей, пообещал министр
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия встретился с руководителями винодельческих компаний cтраны и обсудил с ними вопросы, связанные с урожаем винограда 2022 года.
Как отметил Шамугия, правительство Грузии примет все необходимые решения для организованного управления процессом ртвели. В процессе сбора урожая будут защищены интересы как виноградарей, так и предпринимателей, отметил министр.

"На встрече мы обсудили проблемы, связанные с урожаем. Наша главная цель – сохранить преемственность развития области виноградарства и виноделия, динамику стабильного развития. В государстве действует стратегия развития виноградарства и виноделия, в рамках которой реализуется ряд поддерживающих проектов как по финансовой, так и по маркетинговой поддержке, – сказал Шамугия.

Министр подчеркнул, что в этом году, как и в предыдущие годы, процесс сбора урожая должен пройти успешно и, несмотря на вызовы, которые создала для отрасли непростая политическая ситуация в регионе, совместными усилиями и сотрудничеством государства и частного сектора вскоре получится добиться положительных результатов.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Встреча министра Отара Шамугия с главами винодельческих компаний
Встреча министра Отара Шамугия с главами винодельческих компаний - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
Встреча министра Отара Шамугия с главами винодельческих компаний
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Как в свою очередь отметил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, прогноз урожая винограда в этом году достигает 300 тысяч тонн. Принимать и перерабатывать виноград будут до 300 винных компаний.
Как и в предыдущие годы, в рамках урожая 2022 года будет запущен координационный штаб, который откроется в конце августа в городе Телави и будет работать круглосуточно.
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