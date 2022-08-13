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https://sputnik-georgia.ru/20220813/spasatelnaya-operatsiya-v-gorakh-svaneti-poiski-chetyrekh-turistov-prodolzhayutsya-269407672.html
Спасательная операция в горах Сванети: поиски четырех туристов продолжаются
Спасательная операция в горах Сванети: поиски четырех туристов продолжаются
Маршрут группы туристов пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T13:27+0400
2022-08-13T13:27+0400
происшествия
грузия
новости
сванети
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасатели продолжают поиски еще четырех туристов, застрявших в районе горы Тетнулди, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Ранее спасателям удалось обнаружить двух туристов. Их вертолетом доставили в клинику Местия.По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь. Маршрут группы пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России.Для операции по спасению задействован вертолет.В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций. В горах Грузии в районе Гудаури 29 июля произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.
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происшествия, грузия, новости, сванети

Спасательная операция в горах Сванети: поиски четырех туристов продолжаются

13:27 13.08.2022
© Сourtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
Спасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
© Сourtesy of Emergency Management Service of Georgia
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Маршрут группы туристов пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасатели продолжают поиски еще четырех туристов, застрявших в районе горы Тетнулди, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
© Сourtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
Спасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
Спасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
© Сourtesy of Emergency Management Service of Georgia
Ранее спасателям удалось обнаружить двух туристов. Их вертолетом доставили в клинику Местия.
Что касается остальной группы, по информации пострадавших туристов, один из группы упал в трещину, а трое других продолжили свой путь, но с ними пропала связь.
По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь. Маршрут группы пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России.
© Сourtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
Спасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
Спасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
© Сourtesy of Emergency Management Service of Georgia
Для операции по спасению задействован вертолет.
В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций. В горах Грузии в районе Гудаури 29 июля произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.
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