Спасательная операция в горах Сванети: поиски четырех туристов продолжаются
© Сourtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
© Сourtesy of Emergency Management Service of Georgia
Маршрут группы туристов пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасатели продолжают поиски еще четырех туристов, застрявших в районе горы Тетнулди, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
© Сourtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
Спасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
© Сourtesy of Emergency Management Service of Georgia
Ранее спасателям удалось обнаружить двух туристов. Их вертолетом доставили в клинику Местия.
Что касается остальной группы, по информации пострадавших туристов, один из группы упал в трещину, а трое других продолжили свой путь, но с ними пропала связь.
По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь. Маршрут группы пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России.
© Сourtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
Спасатели Грузии. Спасательная операция туристов в Сванети
© Сourtesy of Emergency Management Service of Georgia
Для операции по спасению задействован вертолет.
В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций. В горах Грузии в районе Гудаури 29 июля произошло крушение вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.