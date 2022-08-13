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Спасательная операция в Сванети: иностранец погиб в горах Грузии
Спасательная операция в Сванети: иностранец погиб в горах Грузии
Остальных пятерых туристов из группы удалось спасти 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T14:37+0400
2022-08-13T14:37+0400
2022-08-13T14:37+0400
происшествия
грузия
новости
сванети
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тело одного из пропавших туристов в районе горы Тетнулди, спасательная операция завершена, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы, погибший турист провалился в трещину во время восхождения. Его тело доставлено в прозектуру города Местия.Остальных пятерых туристов из группы удалось спасти, двое из них проходят лечение в местных клиниках.По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь. Маршрут группы пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, сванети
Спасательная операция в Сванети: иностранец погиб в горах Грузии
Остальных пятерых туристов из группы удалось спасти
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тело одного из пропавших туристов в районе горы Тетнулди, спасательная операция завершена, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным службы, погибший турист провалился в трещину во время восхождения. Его тело доставлено в прозектуру города Местия.
Остальных пятерых туристов из группы удалось спасти, двое из них проходят лечение в местных клиниках.
По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь. Маршрут группы пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России.