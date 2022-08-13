https://sputnik-georgia.ru/20220813/spasatelnaya-operatsiya-v-svaneti-inostranets-pogib-v-gorakh-gruzii-269410102.html

Спасательная операция в Сванети: иностранец погиб в горах Грузии

Спасательная операция в Сванети: иностранец погиб в горах Грузии

Остальных пятерых туристов из группы удалось спасти 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T14:37+0400

2022-08-13T14:37+0400

2022-08-13T14:37+0400

происшествия

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сванети

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тело одного из пропавших туристов в районе горы Тетнулди, спасательная операция завершена, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы, погибший турист провалился в трещину во время восхождения. Его тело доставлено в прозектуру города Местия.Остальных пятерых туристов из группы удалось спасти, двое из них проходят лечение в местных клиниках.По данным службы, сигнал о помощи поступил 1 августа. В нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь. Маршрут группы пролегал от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, сванети