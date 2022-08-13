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Тайфун в Японии: объявлена эвакуация людей, отменены авиарейсы

Тайфун в Японии: объявлена эвакуация людей, отменены авиарейсы

Тайфун "Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии 12 августа 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T11:32+0400

2022-08-13T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Власти Японии призвали эвакуировать свыше 72 тысяч человек в префектуре Сидзуока в связи с приближением тайфуна "Меари", которому в стране присвоен порядковый номер 8, сообщило агентство Киодо.Отменено 65 авиарейсов, движение паромов в префектуре Канагава, Тиба, Ибараки, а в 400 домохозяйствах произошло отключение электричества.Тайфун "Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии 12 августа. Во второй половине дня, как ожидается, он обрушится на тихоокеанское побережье Японии. Первой принять удар может как раз префектура Сидзуока. Так, по данным синоптиков, за истекшие сутки здесь уже выпало более 200 миллиметров осадков, а к утру воскресенья может выпасть до 300 миллиметров.В данное время тайфун находится в 60 километрах к юго-западу от префектуры Сидзуока и движется на северо-восток со скоростью 20 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 1 000 гектопаскалей, скорость ветра в центре 20 метров в секунду при порывах – до 30 метров.По прогнозам экспертов, к утру 14 августа тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.

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