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Тест: что вы знаете о левшах
Тест: что вы знаете о левшах
Сегодня в мире отмечается Международный день левшей, который призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T17:51+0400
2022-08-13T17:51+0400
2022-08-13T17:51+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах о левшах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о левшах
Сегодня в мире отмечается Международный день левшей, который призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах о левшах.