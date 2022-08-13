https://sputnik-georgia.ru/20220813/test-chto-vy-znaete-o-levshakh-269411951.html

Тест: что вы знаете о левшах

Тест: что вы знаете о левшах

Сегодня в мире отмечается Международный день левшей, который призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T17:51+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах о левшах.

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тесты, интерактив, тесты