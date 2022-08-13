В Батуми возвращаются медики на мотоциклах – ФОТО
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsМедики на мотоциклах в Батуми
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Новые бригады будут реагировать на неотложные случаи – ДТП, травмы, потери сознания
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В курортном городе Батуми (регион Аджария) с 13 августа начали работу бригады скорой помощи на мотоциклах, говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsМедики на мотоциклах в Батуми
Медики на мотоциклах в Батуми
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Впервые мобильные бригады скорой помощи появились в 2019 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса служба работать перестала.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsМедики на мотоциклах в Батуми
Медики на мотоциклах в Батуми
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
По данным Минздрава, новые бригады будут реагировать на неотложные случаи, такие как ДТП, травмы, потери сознания.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsМедики на мотоциклах в Батуми
Медики на мотоциклах в Батуми
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Основным ареалом их работы будут места общественного скопления, пляжи и труднодоступные для транспорта локации.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsМедики на мотоциклах в Батуми
Медики на мотоциклах в Батуми
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В этом году впервые с 2019 года в Батуми и на других курортах Грузии фиксируется рост туристов. Среди отдыхающих как местные жители, так и иностранцы.