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В Батуми возвращаются медики на мотоциклах – ФОТО

В Батуми возвращаются медики на мотоциклах – ФОТО

Новые бригады будут реагировать на неотложные случаи – ДТП, травмы, потери сознания 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T19:39+0400

2022-08-13T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В курортном городе Батуми (регион Аджария) с 13 августа начали работу бригады скорой помощи на мотоциклах, говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии.Впервые мобильные бригады скорой помощи появились в 2019 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса служба работать перестала.По данным Минздрава, новые бригады будут реагировать на неотложные случаи, такие как ДТП, травмы, потери сознания.Основным ареалом их работы будут места общественного скопления, пляжи и труднодоступные для транспорта локации.В этом году впервые с 2019 года в Батуми и на других курортах Грузии фиксируется рост туристов. Среди отдыхающих как местные жители, так и иностранцы.

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