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В Грузии будут строже следить за соблюдением домашнего ареста
В Грузии будут строже следить за соблюдением домашнего ареста
Пока мониторинг будет осуществляться в пилотном режиме по всему Тбилиси 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T21:02+0400
2022-08-13T21:02+0400
2022-08-13T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Группа быстрого реагирования для улучшения контроля за домашним арестом создана в Грузии, говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению преступлений, исполнению наказаний и пробации.Домашний арест в Грузии был введен в 2017 году. На осужденного на такое заключение надевается электронный браслет, данные которого автоматически передаются в Центр электронного наблюдения.Первоначально мониторинг будет осуществляться в пилотном режиме по всему Тбилиси.Группа быстрого реагирования будет проверять факты нарушения в ночной период – с 18:00 до 09:00 утра.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, новости, общество, грузия
В Грузии будут строже следить за соблюдением домашнего ареста
Пока мониторинг будет осуществляться в пилотном режиме по всему Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Группа быстрого реагирования для улучшения контроля за домашним арестом создана в Грузии, говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению преступлений, исполнению наказаний и пробации.
Домашний арест в Грузии был введен в 2017 году. На осужденного на такое заключение надевается электронный браслет, данные которого автоматически передаются в Центр электронного наблюдения.
Первоначально мониторинг будет осуществляться в пилотном режиме по всему Тбилиси.
Группа быстрого реагирования будет проверять факты нарушения в ночной период – с 18:00 до 09:00 утра.