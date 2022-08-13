https://sputnik-georgia.ru/20220813/v-gruzii-budut-strozhe-sledit-za-soblyudeniem-domashnego-aresta-269411030.html

В Грузии будут строже следить за соблюдением домашнего ареста

В Грузии будут строже следить за соблюдением домашнего ареста

Пока мониторинг будет осуществляться в пилотном режиме по всему Тбилиси 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T21:02+0400

2022-08-13T21:02+0400

2022-08-13T21:02+0400

тбилиси

новости

общество

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269202272_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_18615637ef88ed0d3b9b0d3327b9e69b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Группа быстрого реагирования для улучшения контроля за домашним арестом создана в Грузии, говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению преступлений, исполнению наказаний и пробации.Домашний арест в Грузии был введен в 2017 году. На осужденного на такое заключение надевается электронный браслет, данные которого автоматически передаются в Центр электронного наблюдения.Первоначально мониторинг будет осуществляться в пилотном режиме по всему Тбилиси.Группа быстрого реагирования будет проверять факты нарушения в ночной период – с 18:00 до 09:00 утра.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, новости, общество, грузия