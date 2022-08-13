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В Грузии гражданину Украины грозит бессрочное заключение за торговлю наркотиками

В Грузии гражданину Украины грозит бессрочное заключение за торговлю наркотиками

Задержанный был курьером интернет-магазина, торгующего наркотиками 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T15:19+0400

2022-08-13T15:19+0400

2022-08-13T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в приобретении и продаже наркотиков задержали гражданина Украины, сообщает пресс-служба ведомства.У задержанного при себе обнаружили подготовленный для реализации кокаин. Кроме того, в одном из районов Тбилиси в рамках следственного эксперимента была обнаружена закладка кокаина.Во время обыска квартиры задержанного оперативники изъяли 385 граммов кокаина, 443 грамма кетамина, 3,152 килограмма MDMA и "4-СМС", а также 878 граммов экстази.Задержанному грозит от 18 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ в особо крупном размере и за приобретение и хранение психотропных веществ.

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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии, украина