https://sputnik-georgia.ru/20220813/v-gruzii-razreshili-nosit-oruzhie-v-tir-269409480.html

В Грузии разрешили носить оружие в тир

В Грузии разрешили носить оружие в тир

Для посещения тира или стрельбища со своим оружием необходимо будет получить временное удостоверение 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T17:40+0400

2022-08-13T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Лица с правом на хранение огнестрельного оружия получили право брать его в тир или на стрельбище, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, для посещения тира или стрельбища со своим оружием необходимо будет получить временное удостоверение, которое даст право брать свое оружие в указанные места не чаще чем один раз в неделю.Стоимость удостоверения для посещения тира или стрельбища составляет 30 лари за одно оружие, 50 лари – за два оружия одновременно и 100 лари – за более чем два оружия одновременно.При этом владелец оружия после посещения тира или стрельбища будет обязан указать дату и время посещения в своем удостоверении.Ношение оружия без временной лицензии или нарушение других правил перевозки влечет за собой уголовную ответственность.В данный момент услуга доступна в Агентстве сервисов МВД Грузии, однако вскоре будет возможно получение разрешения в электронном виде.

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мвд грузии, грузия, новости, общество