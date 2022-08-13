https://sputnik-georgia.ru/20220813/v-gruzii-razreshili-nosit-oruzhie-v-tir-269409480.html
В Грузии разрешили носить оружие в тир
В Грузии разрешили носить оружие в тир
Для посещения тира или стрельбища со своим оружием необходимо будет получить временное удостоверение 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T17:40+0400
2022-08-13T17:40+0400
2022-08-13T17:40+0400
мвд грузии
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252553350_0:268:2693:1782_1920x0_80_0_0_1d21317be7aefe423ca880509c17fca6.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Лица с правом на хранение огнестрельного оружия получили право брать его в тир или на стрельбище, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, для посещения тира или стрельбища со своим оружием необходимо будет получить временное удостоверение, которое даст право брать свое оружие в указанные места не чаще чем один раз в неделю.Стоимость удостоверения для посещения тира или стрельбища составляет 30 лари за одно оружие, 50 лари – за два оружия одновременно и 100 лари – за более чем два оружия одновременно.При этом владелец оружия после посещения тира или стрельбища будет обязан указать дату и время посещения в своем удостоверении.Ношение оружия без временной лицензии или нарушение других правил перевозки влечет за собой уголовную ответственность.В данный момент услуга доступна в Агентстве сервисов МВД Грузии, однако вскоре будет возможно получение разрешения в электронном виде.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252553350_0:15:2693:2034_1920x0_80_0_0_0a3bcfb9151ee463f5827618d91f4e53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, грузия, новости, общество
В Грузии разрешили носить оружие в тир
Для посещения тира или стрельбища со своим оружием необходимо будет получить временное удостоверение
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Лица с правом на хранение огнестрельного оружия получили право брать его в тир или на стрельбище, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, для посещения тира или стрельбища со своим оружием необходимо будет получить временное удостоверение, которое даст право брать свое оружие в указанные места не чаще чем один раз в неделю.
Носить с собой в тир можно не более пяти единиц оружия, зарегистрированных на владельца, и 50 патронов для каждого из оружий. При этом лицо при перевозке оружия должно иметь при себе временное удостоверение и свидетельство о регистрации на него этого оружия. В то же время оружие должно перевозиться в специальных кейсах в разобранном виде, как этого требуют правила транспортировки.
Стоимость удостоверения для посещения тира или стрельбища составляет 30 лари за одно оружие, 50 лари – за два оружия одновременно и 100 лари – за более чем два оружия одновременно.
При этом владелец оружия после посещения тира или стрельбища будет обязан указать дату и время посещения в своем удостоверении.
Ношение оружия без временной лицензии или нарушение других правил перевозки влечет за собой уголовную ответственность.
В данный момент услуга доступна в Агентстве сервисов МВД Грузии, однако вскоре будет возможно получение разрешения в электронном виде.