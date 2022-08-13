https://sputnik-georgia.ru/20220813/voz-pereimenovala-dva-varianta-ospy-obezyan-269402877.html
ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян
ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян
Ранее ВОЗ заявила, что нужно найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T19:00+0400
2022-08-13T19:00+0400
2022-08-13T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг – Sputnik. Команда cпециалистов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА Новости.Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что организация решила переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых. ВОЗ считала, что необходимо найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов.ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Первоначальные симптомы оспы обезьян – лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Возможно появление сыпи, часто начинающейся на лице, а затем распространяющейся на других частях тела.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оспа обезьян, в мире, африка, европа, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян
Ранее ВОЗ заявила, что нужно найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов
ТБИЛИСИ, 13 авг – Sputnik.
Команда cпециалистов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА Новости
.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что организация решила переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых. ВОЗ считала, что необходимо найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов.
"Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) "клада один (I)", а бывшая западноафриканская, клада – "клада два (II)". Кроме того, было решено, что клада II состоит из двух подвидов", – говорится в документе.
ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Первоначальные симптомы оспы обезьян – лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Возможно появление сыпи, часто начинающейся на лице, а затем распространяющейся на других частях тела.