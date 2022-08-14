https://sputnik-georgia.ru/20220814/avtomobil-vekhal-v-tolpu-v-ssha---odin-chelovek-pogib-mnogo-ranenykh-269430828.html

Автомобиль въехал в толпу в США - один человек погиб, много раненых

Автомобиль въехал в толпу в США - один человек погиб, много раненых

Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T13:34+0400

2022-08-14T13:34+0400

2022-08-14T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших составило 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшего в Нескопеке и унесшего жизни десяти человек.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, происшествия, новости, сша