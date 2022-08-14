https://sputnik-georgia.ru/20220814/avtomobil-vekhal-v-tolpu-v-ssha---odin-chelovek-pogib-mnogo-ranenykh-269430828.html
Автомобиль въехал в толпу в США - один человек погиб, много раненых
Автомобиль въехал в толпу в США - один человек погиб, много раненых
Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T13:34+0400
2022-08-14T13:34+0400
2022-08-14T13:46+0400
в мире
происшествия
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/17/251243245_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0c2ee01ee8825ae53fdc4aea7b317a0.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших составило 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшего в Нескопеке и унесшего жизни десяти человек.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/17/251243245_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c82b5af8dbe6c8cb37b29af6fffc2188.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, новости, сша
Автомобиль въехал в толпу в США - один человек погиб, много раненых
13:34 14.08.2022 (обновлено: 13:46 14.08.2022)
Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших составило 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.
На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.
Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшего в Нескопеке и унесшего жизни десяти человек.