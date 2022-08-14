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Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань
Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань
Рассмотрены вопросы региональной безопасности, торговли, инвестирования, поставок, изменения климата и другие 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T20:02+0400
2022-08-14T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Делегация конгрессменов Соединенных Штатов Америки прибыла на Тайвань с визитом, который продлится с 14 по 15 августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. Согласно сообщению Американского института на Тайване, который фактически (но без юридических подтверждений) является посольством США на острове, в планах делегации встреча с высокопоставленными чиновниками Тайваня. Целью данного диалога обозначено обсуждение возможностей построения взаимоотношений между тайваньской и американской сторонами. Будут рассмотрены вопросы региональной безопасности, торговли, инвестирования, поставок, изменения климата и другие, представляющие интересы для обоих участников обсуждения.Китай останавливает украинизацию Тайваня >>Посещение острова Нэнси Пелоси стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китайская армия проводит учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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в мире, новости, политика, тайвань, сша, китай, конгресс сша
Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань
Рассмотрены вопросы региональной безопасности, торговли, инвестирования, поставок, изменения климата и другие
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Делегация конгрессменов Соединенных Штатов Америки прибыла на Тайвань с визитом, который продлится с 14 по 15 августа.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет.
Согласно сообщению Американского института на Тайване, который фактически (но без юридических подтверждений) является посольством США на острове, в планах делегации встреча с высокопоставленными чиновниками Тайваня.
Целью данного диалога обозначено обсуждение возможностей построения взаимоотношений между тайваньской и американской сторонами. Будут рассмотрены вопросы региональной безопасности, торговли, инвестирования, поставок, изменения климата и другие, представляющие интересы для обоих участников обсуждения.
Посещение острова Нэнси Пелоси стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китайская армия проводит учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.