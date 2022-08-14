https://sputnik-georgia.ru/20220814/den-rozhdeniya-mikaela-tariverdieva-otmetyat-v-sankt-peterburge-269404634.html

День рождения Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге

День рождения Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге

На вечере покажут фильм грузинского режиссера, рассказывающий историю тбилисского дома, в котором жил композитор 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T11:53+0400

2022-08-14T11:53+0400

2022-08-14T12:12+0400

культура

микаэл таривердиев

новости

санкт-петербург

анонсы

грузия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23298/59/232985918_0:36:2839:1633_1920x0_80_0_0_659e6e9c53dde6862e9ed247f388bcc8.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. День рождения культового композитора Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге показом фильма грузинского режиссера Гии Алавидзе (Хосе Маджинере) "Дом в Сололаки" 15 августа.В Белом зале Дома Кино состоится киновечер, посвященный дню рождения маэстро, автора уникальной музыки для фильмов "17 мгновений весны", "Ирония судьбы, или С легким паром" и многих других картин.Фильм "Дом в Сололаки" рассказывают историю одного старого тбилисского дома, в котором в 1931-1948 годах жил композитор Микаэл Таривердиев. На русский язык фильм озвучили Николай Джинчарадзе и Виктория Максоева.Также на вечере в честь дня рождения композитора покажут фильм "Сны о чем-то большем, или Числа Фибоначчи".Композитор Микаэл Леонович Таривердиев родился 15 августа 1931 года в городе в Тбилиси. Учился в музыкальной школе при Тбилисской консерватории по классу фортепиано, в музыкальном училище Тбилиси по классу композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. В 1945 году в Тбилисском театре оперы и балета на музыку юного композитора были поставлены два одноактных балета "На берегу" и "Допрос".Проучившись полтора года в Ереванской консерватории, Микаэл Таривердиев уехал в Москву, где поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Был учеником известного советского композитора Арама Хачатуряна.Еще будучи студентом, он стал автором музыки к фильму "За бортом" (1958), затем написал музыку к картинам "Юность наших отцов" (1958), "Человек идет за солнцем" (1961), "Мой младший брат" (1962), "До свидания, мальчики" (1964) и др. В 1970-х годах на экраны вышли знаменитые фильмы "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), в которых звучит музыка Таривердиева.Всего композитор написал музыку более чем к 130 фильмам. Таривердиев много работал в области инструментальной музыки, писал оперы и балеты. В 2002 году Микаэл Таривердиев вошел в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества премий за музыку, написанную для кино.Микаэл Таривердиев скончался 25 июля 1996 года в Сочи. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

санкт-петербург

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, микаэл таривердиев, новости, санкт-петербург, анонсы , грузия, россия