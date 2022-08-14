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https://sputnik-georgia.ru/20220814/den-rozhdeniya-mikaela-tariverdieva-otmetyat-v-sankt-peterburge-269404634.html
День рождения Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге
День рождения Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге
На вечере покажут фильм грузинского режиссера, рассказывающий историю тбилисского дома, в котором жил композитор 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T11:53+0400
2022-08-14T12:12+0400
культура
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. День рождения культового композитора Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге показом фильма грузинского режиссера Гии Алавидзе (Хосе Маджинере) "Дом в Сололаки" 15 августа.В Белом зале Дома Кино состоится киновечер, посвященный дню рождения маэстро, автора уникальной музыки для фильмов "17 мгновений весны", "Ирония судьбы, или С легким паром" и многих других картин.Фильм "Дом в Сололаки" рассказывают историю одного старого тбилисского дома, в котором в 1931-1948 годах жил композитор Микаэл Таривердиев. На русский язык фильм озвучили Николай Джинчарадзе и Виктория Максоева.Также на вечере в честь дня рождения композитора покажут фильм "Сны о чем-то большем, или Числа Фибоначчи".Композитор Микаэл Леонович Таривердиев родился 15 августа 1931 года в городе в Тбилиси. Учился в музыкальной школе при Тбилисской консерватории по классу фортепиано, в музыкальном училище Тбилиси по классу композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. В 1945 году в Тбилисском театре оперы и балета на музыку юного композитора были поставлены два одноактных балета "На берегу" и "Допрос".Проучившись полтора года в Ереванской консерватории, Микаэл Таривердиев уехал в Москву, где поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Был учеником известного советского композитора Арама Хачатуряна.Еще будучи студентом, он стал автором музыки к фильму "За бортом" (1958), затем написал музыку к картинам "Юность наших отцов" (1958), "Человек идет за солнцем" (1961), "Мой младший брат" (1962), "До свидания, мальчики" (1964) и др. В 1970-х годах на экраны вышли знаменитые фильмы "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), в которых звучит музыка Таривердиева.Всего композитор написал музыку более чем к 130 фильмам. Таривердиев много работал в области инструментальной музыки, писал оперы и балеты. В 2002 году Микаэл Таривердиев вошел в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества премий за музыку, написанную для кино.Микаэл Таривердиев скончался 25 июля 1996 года в Сочи. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
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культура, микаэл таривердиев, новости, санкт-петербург, анонсы , грузия, россия

День рождения Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге

11:53 14.08.2022 (обновлено: 12:12 14.08.2022)
© photo: Sputnik / Vitali Karpov / Перейти в фотобанкМикаэл Таривердиев
Микаэл Таривердиев - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2022
© photo: Sputnik / Vitali Karpov
/
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На вечере покажут фильм грузинского режиссера, рассказывающий историю тбилисского дома, в котором жил композитор
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. День рождения культового композитора Микаэла Таривердиева отметят в Санкт-Петербурге показом фильма грузинского режиссера Гии Алавидзе (Хосе Маджинере) "Дом в Сололаки" 15 августа.
В Белом зале Дома Кино состоится киновечер, посвященный дню рождения маэстро, автора уникальной музыки для фильмов "17 мгновений весны", "Ирония судьбы, или С легким паром" и многих других картин.
© photo: Sputnik / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкВыдающийся российский композитор армянского происхождения, народный артист России Микаэл Леонович Таривердиев (1931-1996).
Выдающийся российский композитор армянского происхождения, народный артист России Микаэл Леонович Таривердиев (1931-1996). - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
Выдающийся российский композитор армянского происхождения, народный артист России Микаэл Леонович Таривердиев (1931-1996).
© photo: Sputnik / Борис Кауфман
/
Перейти в фотобанк
Фильм "Дом в Сололаки" рассказывают историю одного старого тбилисского дома, в котором в 1931-1948 годах жил композитор Микаэл Таривердиев. На русский язык фильм озвучили Николай Джинчарадзе и Виктория Максоева.
Также на вечере в честь дня рождения композитора покажут фильм "Сны о чем-то большем, или Числа Фибоначчи".
© photo: Sputnik / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкВыдающийся российский композитор армянского происхождения, народный артист России Микаэл Леонович Таривердиев (1931-1996).
Выдающийся российский композитор армянского происхождения, народный артист России Микаэл Леонович Таривердиев (1931-1996). - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
Выдающийся российский композитор армянского происхождения, народный артист России Микаэл Леонович Таривердиев (1931-1996).
© photo: Sputnik / Борис Кауфман
/
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Композитор Микаэл Леонович Таривердиев родился 15 августа 1931 года в городе в Тбилиси. Учился в музыкальной школе при Тбилисской консерватории по классу фортепиано, в музыкальном училище Тбилиси по классу композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. В 1945 году в Тбилисском театре оперы и балета на музыку юного композитора были поставлены два одноактных балета "На берегу" и "Допрос".
Проучившись полтора года в Ереванской консерватории, Микаэл Таривердиев уехал в Москву, где поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Был учеником известного советского композитора Арама Хачатуряна.
© photo: Sputnik / Petruhin / Перейти в фотобанкКомпозитор Микаэл Таривердиев (cправа) и музыкальный дуэт - Галина Беседина и Сергей Тараненко на репетиции.
Композитор Микаэл Таривердиев (cправа) и музыкальный дуэт - Галина Беседина и Сергей Тараненко на репетиции. - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2022
Композитор Микаэл Таривердиев (cправа) и музыкальный дуэт - Галина Беседина и Сергей Тараненко на репетиции.
© photo: Sputnik / Petruhin
/
Перейти в фотобанк
Еще будучи студентом, он стал автором музыки к фильму "За бортом" (1958), затем написал музыку к картинам "Юность наших отцов" (1958), "Человек идет за солнцем" (1961), "Мой младший брат" (1962), "До свидания, мальчики" (1964) и др. В 1970-х годах на экраны вышли знаменитые фильмы "Семнадцать мгновений весны" (1973) и "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), в которых звучит музыка Таривердиева.
Всего композитор написал музыку более чем к 130 фильмам. Таривердиев много работал в области инструментальной музыки, писал оперы и балеты. В 2002 году Микаэл Таривердиев вошел в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества премий за музыку, написанную для кино.
Микаэл Таривердиев скончался 25 июля 1996 года в Сочи. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
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