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Киссинджер: США "на грани войны" с Россией и Китаем

Киссинджер: США "на грани войны" с Россией и Китаем

Власти США не имеют какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, считает экс-госсекретарь 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T18:41+0400

2022-08-14T18:41+0400

2022-08-14T18:41+0400

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генри киссинджер

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер (возглавлял госдеп с 1973 по 1977 годы) считает, что США находятся "на грани войны" с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами.Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, - это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше "лучшей ролью" для этой страны он считал "что-то вроде Финляндии", которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь - из-за проводимой РФ спецоперации - он "считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО".Китай останавливает украинизацию Тайваня >>Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией "Крым и части Донбасса", пишет газета (цитату экс-госсекретаря издание не приводит).Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, нато, сша, китай, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022, генри киссинджер