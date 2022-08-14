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Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина
Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина
Полицейским удалось задержать 28-летнего злоумышленника по горячим следам 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T17:27+0400
2022-08-14T17:27+0400
2022-08-14T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Словесная перепалка между молодыми мужчинами в Кобулети (регион Аджария) закончилась убийством, говорится в сообщении на сайте МВД.Следствие установило, что обвиняемый 13 августа в Кобулети на почве словесной перепалки ранил ножом 21-летнего парня и скрылся. Пострадавший был перевезен в клинику, но скончался в больнице.Полицейским удалось задержать 28-летнего злоумышленника по горячим следам - спустя пару часов после инцидента, говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, кобулети, происшествия, мвд грузии
Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина
17:27 14.08.2022 (обновлено: 17:50 14.08.2022)
Полицейским удалось задержать 28-летнего злоумышленника по горячим следам
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Словесная перепалка между молодыми мужчинами в Кобулети (регион Аджария) закончилась убийством, говорится в сообщении на сайте МВД.
Следствие установило, что обвиняемый 13 августа в Кобулети на почве словесной перепалки ранил ножом 21-летнего парня и скрылся. Пострадавший был перевезен в клинику, но скончался в больнице.
Полицейским удалось задержать 28-летнего злоумышленника по горячим следам - спустя пару часов после инцидента, говорится в сообщении
.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.