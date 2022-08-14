https://sputnik-georgia.ru/20220814/ponozhovschina-na-chernomorskom-kurorte-gruzii--ubit-molodoy-muzhchina-269434449.html

Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина

Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина

Полицейским удалось задержать 28-летнего злоумышленника по горячим следам 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T17:27+0400

2022-08-14T17:27+0400

2022-08-14T17:50+0400

грузия

новости

кобулети

происшествия

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613692_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_df02986e782248bf09652840386eb3fd.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Словесная перепалка между молодыми мужчинами в Кобулети (регион Аджария) закончилась убийством, говорится в сообщении на сайте МВД.Следствие установило, что обвиняемый 13 августа в Кобулети на почве словесной перепалки ранил ножом 21-летнего парня и скрылся. Пострадавший был перевезен в клинику, но скончался в больнице.Полицейским удалось задержать 28-летнего злоумышленника по горячим следам - спустя пару часов после инцидента, говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

кобулети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, кобулети, происшествия, мвд грузии