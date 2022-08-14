https://sputnik-georgia.ru/20220814/torgovom-tsentre-erevana-proizoshel-vzryv-269431984.html

В торговом центре Еревана произошел взрыв

В торговом центре Еревана произошел взрыв

На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T14:39+0400

2022-08-14T14:39+0400

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армения

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik Армении.На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении, затем – еще два.Пожару присвоена вторая степень сложности. По предварительным данным, есть пострадавшие. К месту инцидента подъехали машины "Скорой помощи".Пользователи соцсетей сообщают, что горят фейерверки.По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армения, новости, происшествия