Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220814/torgovom-tsentre-erevana-proizoshel-vzryv-269431984.html
В торговом центре Еревана произошел взрыв
В торговом центре Еревана произошел взрыв
На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T14:39+0400
2022-08-14T14:50+0400
армения
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264632103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4afc6da63bf859a66d69a590b0fd69a3.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik Армении.На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении, затем – еще два.Пожару присвоена вторая степень сложности. По предварительным данным, есть пострадавшие. К месту инцидента подъехали машины "Скорой помощи".Пользователи соцсетей сообщают, что горят фейерверки.По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264632103_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d0c14d4e37b5c45f68ef12e254ddc9d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армения, новости, происшествия

В торговом центре Еревана произошел взрыв

14:39 14.08.2022 (обновлено: 14:50 14.08.2022)
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2022
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik Армении.
На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении, затем – еще два.
Пожару присвоена вторая степень сложности. По предварительным данным, есть пострадавшие. К месту инцидента подъехали машины "Скорой помощи".
Пользователи соцсетей сообщают, что горят фейерверки.
По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0