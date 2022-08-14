https://sputnik-georgia.ru/20220814/torgovom-tsentre-erevana-proizoshel-vzryv-269431984.html
В торговом центре Еревана произошел взрыв
В торговом центре Еревана произошел взрыв
На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T14:39+0400
2022-08-14T14:39+0400
2022-08-14T14:50+0400
армения
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik Армении.На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении, затем – еще два.Пожару присвоена вторая степень сложности. По предварительным данным, есть пострадавшие. К месту инцидента подъехали машины "Скорой помощи".Пользователи соцсетей сообщают, что горят фейерверки.По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, происшествия
В торговом центре Еревана произошел взрыв
14:39 14.08.2022 (обновлено: 14:50 14.08.2022)
На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik.
В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik Армении
.
На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении, затем – еще два.
Пожару присвоена вторая степень сложности. По предварительным данным, есть пострадавшие. К месту инцидента подъехали машины "Скорой помощи".
Пользователи соцсетей сообщают, что горят фейерверки.
По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки.