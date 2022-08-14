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В Грузии выросло число транспортных и пассажирских перевозок

В Грузии выросло число транспортных и пассажирских перевозок

Развитие страны как международного транзитного хаба является одним из приоритетов правительства, напомнил Давиташвили 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T09:01+0400

2022-08-14T09:01+0400

2022-08-14T09:01+0400

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В январе-июне 2022 года через Грузию была осуществлена международная перевозка 12,8 миллиона тонн грузов, что на 16,5% больше показателя того же периода 2021 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Развитие Грузии как международного транзитного хаба является одним из приоритетов правительства Грузии. Власти Грузии осуществляют множество работ по улучшению инфраструктуры страны для увеличения объема грузоперевозок.По данным Минэкономики, в период с января по июнь 2022 года объем перевезенных грузов международным автомобильным транспортом составил 6,8 миллиона тонн, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а объем грузоперевозок по железной дороге составил 6,1 миллиона тонн, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года больше на 18,1%.Что касается морских перевозок, то за шесть месяцев 2022 года объем обработанных грузов в портах Поти и Батуми составил 6,3 миллиона тонн, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Из них общее количество контейнеров, обработанных в морских портах Поти и Батуми, составило 220 957 TEU, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Также, по словам министра, растет и пассажиропоток через Грузию. В январе-июне 2022 года было перевезено 122,3 миллиона пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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леван давиташвили, экономика, грузия, новости, поти, батуми