https://sputnik-georgia.ru/20220814/v-moskovskom-zooparke-poyavilis-na-svet-ptentsy-polyarnykh-sov--video-269381408.html

В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов – видео

В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов – видео

Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы. Смотрите в видео, как выглядят забавные птицы 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T11:24+0400

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животные

зоопарк

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видео

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В июне у полярных сов в Центре воспроизводства редких видов животных вылупились три птенца. Яйца эти птицы откладывают с некоторым временным промежутком, поэтому птенцы появились на свет не в один день.Сейчас птенцы все еще покрыты серым пушком, но уже скоро у них появятся белые перья, которые позволят им летать. Ну а пока пернатые целый день клянчат еду, а когда не спят на земле, осматривают гостей своими огромными желтыми глазами.

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Птенцы полярных сов в Московском зоопарке В Московском зоопарке вылупились полярные совы. 2022-08-14T11:24+0400 true PT0M41S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

животные, зоопарк, мультимедиа, видео, видео