https://sputnik-georgia.ru/20220814/v-moskovskom-zooparke-poyavilis-na-svet-ptentsy-polyarnykh-sov--video-269381408.html
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов – видео
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов – видео
Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы. Смотрите в видео, как выглядят забавные птицы 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T11:24+0400
2022-08-14T11:24+0400
2022-08-14T11:24+0400
животные
зоопарк
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0c/269381249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8657fdd5d3421f791a193f80c572d7af.jpg
В июне у полярных сов в Центре воспроизводства редких видов животных вылупились три птенца. Яйца эти птицы откладывают с некоторым временным промежутком, поэтому птенцы появились на свет не в один день.Сейчас птенцы все еще покрыты серым пушком, но уже скоро у них появятся белые перья, которые позволят им летать. Ну а пока пернатые целый день клянчат еду, а когда не спят на земле, осматривают гостей своими огромными желтыми глазами.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0c/269381249_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a4269c6bade4ccabc2d31688374821c3.jpg
Птенцы полярных сов в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупились полярные совы.
2022-08-14T11:24+0400
true
PT0M41S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
животные, зоопарк, мультимедиа, видео, видео
В Московском зоопарке появились на свет птенцы полярных сов – видео
Птенцы полярных сов вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы. Смотрите в видео, как выглядят забавные птицы
В июне у полярных сов в Центре воспроизводства редких видов животных вылупились три птенца. Яйца эти птицы откладывают с некоторым временным промежутком, поэтому птенцы появились на свет не в один день.
Сейчас птенцы все еще покрыты серым пушком, но уже скоро у них появятся белые перья, которые позволят им летать. Ну а пока пернатые целый день клянчат еду, а когда не спят на земле, осматривают гостей своими огромными желтыми глазами.