https://sputnik-georgia.ru/20220814/v-torgovom-tsentre-erevana-progremel-vzryv-est-postradavshie--pervye-kadry-s-mesta-chp-269434562.html

В торговом центре Еревана прогремел взрыв, есть пострадавшие – первые кадры с места ЧП

В торговом центре Еревана прогремел взрыв, есть пострадавшие – первые кадры с места ЧП

На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении. Смотрите подробности в видео 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T14:52+0400

2022-08-14T14:52+0400

2022-08-14T17:59+0400

армения

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происшествия

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В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik АрменияЧисло пострадавших в результате взрыва достигло 51. Пострадавшие были доставлены в медцентры "Армения", "Эребуни", "Шенгавит", "Сурб Аствацамайр", "Измирлян" и университетскую больницу №1.Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.

армения

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армения, видео, мультимедиа, происшествия, видео