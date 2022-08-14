https://sputnik-georgia.ru/20220814/v-torgovom-tsentre-erevana-progremel-vzryv-est-postradavshie--pervye-kadry-s-mesta-chp-269434562.html
В торговом центре Еревана прогремел взрыв, есть пострадавшие – первые кадры с места ЧП
В торговом центре Еревана прогремел взрыв, есть пострадавшие – первые кадры с места ЧП
На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении. Смотрите подробности в видео 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T14:52+0400
2022-08-14T14:52+0400
2022-08-14T17:59+0400
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В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik АрменияЧисло пострадавших в результате взрыва достигло 51. Пострадавшие были доставлены в медцентры "Армения", "Эребуни", "Шенгавит", "Сурб Аствацамайр", "Измирлян" и университетскую больницу №1.Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.
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армения, видео, мультимедиа, происшествия, видео
В торговом центре Еревана прогремел взрыв, есть пострадавшие – первые кадры с места ЧП
14:52 14.08.2022 (обновлено: 17:59 14.08.2022)
На место происшествия выехали в общей сложности восемь боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении. Смотрите подробности в видео
В ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа в 13։23 прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщает Sputnik Армения
Число пострадавших в результате взрыва достигло 51. Пострадавшие были доставлены в медцентры "Армения", "Эребуни", "Шенгавит", "Сурб Аствацамайр", "Измирлян" и университетскую больницу №1.
Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.