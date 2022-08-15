Чхаидзе: коронавирус никуда не уйдет
© AFP 2022 / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASESКлетка коронавируса под микроскопом
© AFP 2022 / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES
Единственным эффективным средством борьбы с COVID-19 остается вакцинация, утверждает врач
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Коронавирус не исчезнет, а станет сезонным вирусом, заявил журналистам руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По его словам, единственным средством борьбы с COVID-19 будет вакцинация.
"Говорить о том, что пандемия коронавируса завершилась и мы можем контактировать и передвигаться без риска, неправильно. Много случаев инфицирования фиксируется после возвращения из путешествия. Высоким риском являются аэропорты и самолет. И риск останется минимум в течение года", – сказал Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
По его словам, пока что ожидание того, что коронавирус станет эндемическим вирусом, остается ожиданием. И именно поэтому вакцинация является обязательной.
"Если мы получим заключение ВОЗ, что коронавирус оценен как эндемический вирус, то подобно вирусу гриппа, вакцинация будет нужна в год раз. И в этом случае без вакцинации невозможно будет защититься от вируса. Так что коронавирус никуда не уйдет, он останется циркулирующим, сезонным вирусом", – подчеркнул Чхаидзе.
© photo: Sputnik / StringerИване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729.
При этом, несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, исходя из того, что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.
Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.
По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.
По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.