https://sputnik-georgia.ru/20220815/chkhaidze-koronavirus-nikuda-ne-uydet-269452373.html

Чхаидзе: коронавирус никуда не уйдет

Чхаидзе: коронавирус никуда не уйдет

Единственным эффективным средством борьбы с COVID-19 остается вакцинация, утверждает врач 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T14:34+0400

2022-08-15T14:34+0400

2022-08-15T14:34+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

общество

новости

грузия

иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Коронавирус не исчезнет, а станет сезонным вирусом, заявил журналистам руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.По его словам, единственным средством борьбы с COVID-19 будет вакцинация.По его словам, пока что ожидание того, что коронавирус станет эндемическим вирусом, остается ожиданием. И именно поэтому вакцинация является обязательной."Если мы получим заключение ВОЗ, что коронавирус оценен как эндемический вирус, то подобно вирусу гриппа, вакцинация будет нужна в год раз. И в этом случае без вакцинации невозможно будет защититься от вируса. Так что коронавирус никуда не уйдет, он останется циркулирующим, сезонным вирусом", – подчеркнул Чхаидзе.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729.При этом, несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, исходя из того, что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

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коронавирус covid-19, общество, новости, грузия, иване чхаидзе