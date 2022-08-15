https://sputnik-georgia.ru/20220815/frantsiya-otkazalas-ot-feyerverkov-iz-za-pozharnoy-opasnosti-269464869.html

Франция отказалась от фейерверков из-за пожарной опасности

Франция отказалась от фейерверков из-за пожарной опасности

Все дело в засухе и высокой пожароопасности, особенно в праздники 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T19:43+0400

2022-08-15T19:43+0400

2022-08-15T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Власти во Франции, а именно - более чем в 30-ти департаментах, решили запретить праздничные фейерверки в связи с днем Успения Богородицы 15 августа - все дело в засухе и высокой пожароопасности, сообщает газета Figaro.День Успения Пресвятой Богородицы – праздник православной и католической церквей, который в большинстве стран Европы является выходным днем и сопровождается массовыми гуляниями.Так, фейерверки запрещены в западном регионе Бретань, в юго-западных департаментах Буш-дю-Рон, Ланды, Крёз; на востоке в департаменте Луара, Ардеш, Канталь, Савойя и др. В департаменте охваченном пожарами Жиронда фейерверки разрешили запускать лишь при условии, что запуски будут направлены в сторону океана и "будет проведена оценка рисков совместно с пожарными службами", уточняет издание.Как известно, в июле из-за жары и засухи в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции произошли сильные лесные пожары: тогда огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса, а тушение пожаров обошлось стране в 6,6 миллиона евро за 10 дней.

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франция, новости, в мире, общество, лесной пожар, пожар