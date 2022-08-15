https://sputnik-georgia.ru/20220815/glava-minfina-gruzii-kurs-lari-budet-stabilen-v-blizhayshee-vremya-269471121.html

Глава Минфина Грузии: курс лари будет стабилен в ближайшее время

Глава Минфина Грузии: курс лари будет стабилен в ближайшее время

В зависимости от ежедневных данных курс может колебаться, однако в среднесрочной перспективе лари будет стабилен, заявил министр 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T21:46+0400

2022-08-15T21:46+0400

2022-08-15T21:55+0400

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колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Стабильность курса лари обеспечивается за счет растущих темпов экспорта, туризма и денежных переводов, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Грузинская национальная валюта стремительно укрепляется уже несколько месяцев подряд. По мнению экспертов, на укрепление лари влияют рост экспорта, денежные переводы, восстановление туризма и меры Нацбанка Грузии.По словам министра, в зависимости от ежедневных данных курс может колебаться, однако в среднесрочной перспективе лари будет стабилен, это обеспечивается экономической активностью в стране сегодня."Лари в последнее время существенно укрепился. Вы знаете, что когда на Украине начались боевые действия, лари был в пределах 3,40, потом стабильно около 3,05. Сегодня по итогам 2-х последних дней торгов он находится в пределах 2,80", - сказал Хуцишвили.Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 августа в размере 2,7089 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0073 лари по отношению к доллару.

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грузия, экономика, новости, лари, колебание курса лари