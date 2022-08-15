https://sputnik-georgia.ru/20220815/grazhdanin-armenii-popalsya-v-gruzii-na-kontrabande-zolota-269461999.html
Гражданин Армении попался в Грузии на контрабанде золота
Гражданин Армении попался в Грузии на контрабанде золота
Контрабанда оценивается в 23,7 тысячи лари, это около 8,8 тысячи долларов 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T18:18+0400
2022-08-15T18:18+0400
2022-08-15T18:18+0400
происшествия
грузия
новости
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/28/247822807_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5c770f2543cc5a87e040c279888e2a25.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Гражданин Армении пытался ввезти контрабанду золотых изделий из Турции в Грузию, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов страны.Попытка ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращена на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).В ходе личного досмотра и досмотра багажа гражданина Армении были обнаружены золотые ювелирные изделия общим весом в 259,25 грамма. Контрабанда оценивается в 23,7 тысячи лари (8,8 тысячи долларов).Материалы по делу переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/28/247822807_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d1bc32c9bf67af63fa81166e07549a46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, армения
Гражданин Армении попался в Грузии на контрабанде золота
Контрабанда оценивается в 23,7 тысячи лари, это около 8,8 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik.
Гражданин Армении пытался ввезти контрабанду золотых изделий из Турции в Грузию, сообщается на сайте
Следственной службы министерства финансов страны.
Попытка ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращена на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).
В ходе личного досмотра и досмотра багажа гражданина Армении были обнаружены золотые ювелирные изделия общим весом в 259,25 грамма. Контрабанда оценивается в 23,7 тысячи лари (8,8 тысячи долларов).
Материалы по делу переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.