https://sputnik-georgia.ru/20220815/grazhdanin-armenii-popalsya-v-gruzii-na-kontrabande-zolota-269461999.html

Гражданин Армении попался в Грузии на контрабанде золота

Гражданин Армении попался в Грузии на контрабанде золота

Контрабанда оценивается в 23,7 тысячи лари, это около 8,8 тысячи долларов 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T18:18+0400

2022-08-15T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Гражданин Армении пытался ввезти контрабанду золотых изделий из Турции в Грузию, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов страны.Попытка ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращена на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).В ходе личного досмотра и досмотра багажа гражданина Армении были обнаружены золотые ювелирные изделия общим весом в 259,25 грамма. Контрабанда оценивается в 23,7 тысячи лари (8,8 тысячи долларов).Материалы по делу переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.

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происшествия, грузия, новости, армения