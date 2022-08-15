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Грузию с мастер-классами посетил известный фотодокументалист Джон Стейнмейер

Грузию с мастер-классами посетил известный фотодокументалист Джон Стейнмейер

О своем уникальном опыте Стейнмейер расскажет грузинским фотографам в Тбилиси 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Американский фотодокументалист, соучредитель фотоагентства "VII" Джон Стейнмейер (John Stanmeyer) проведет встречу с грузинскими фотографами в Тбилиси 15 августа.Гости вечера смогут услышать об уникальном опыте и творчестве Стейнмейера из первых уст. Встреча пройдет в мультифункциональном пространстве TBC Concept.Фотограф уже провел в Тбилиси мастер-классы по визуальному стори-теллингу для молодых фотографов. Воркшоп был направлен на внутреннее и профессиональное развитие фотомастеров и содействие их карьерному росту.Джон Стейнмейер в течение 15 лет эксклюзивно сотрудничал с National Geographic. За это время он поработал над 19 различными фотопроектами, посвященными социальным и культурным проблемам. С 1998 по 2008 год Стейнмейер работал фотографом по контракту с журналом Time. За этот период его фото восемнадцать раз публиковалось на обложке журнала. Он получил такие влиятельные международные награды, как World Press Photo (2013), National Magazine Award (2008) и "Золотая медаль Роберта Капы" (1999). На сегодняшний день основными темами фотопроектов Стейнмейера являются права человека, политические и экономические кризисы в Азии и на Ближнем Востоке.

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